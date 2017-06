Le Star Wars sur Han Solo perd ses réalisateurs

Clash artistique dans les étoiles: les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller débarquent en plein vol du Star Wars consacré à Han Solo en raison d'un désaccord créatif, a annoncé Lucasfilm cette semaine.

«Malheureusement, notre vision et notre mode de fonctionnement n'étaient pas alignés avec ceux de nos partenaires.Nous sommes vraiment fiers du travail incroyable (...) des acteurs et de l'équipe» du film, ont déclaré les deux metteurs en scène dans un communiqué sur le site officiel de l'épopée spatiale.

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, la maison de production de Star Wars fondée par George Lucas et rachetée par Disney, salue dans le même texte le talent des deux cinéastes. «Mais il est devenu clair que nous avions des visions créatives différentes», dit-elle.

«Un nouveau réalisateur sera annoncé bientôt», conclut-elle.

Ce départ-surprise tombe en plein tournage du film, qui a démarré en début d'année au studio londonien Pinewood.

D'après le magazine spécialisé Variety, qui cite une source anonyme, les deux réalisateurs n'ont pas supporté le contrôle que voulait exercer la productrice sur le plateau, et elle-même ne goûtait pas les méthodes du duo.

«Elle n'aimait même pas la manière dont ils pliaient leurs chaussettes», poursuit cette source, qui souligne que Mme Kennedy et le scénariste-producteur Larry Kasdan «font les choses à leur manière depuis très longtemps. Ils savent comment on fait la mayonnaise et comment ils la veulent».

Le spin-off consacré à la jeunesse du pilote franc-tireur allié à l'Alliance Rebelle doit réunir Alden Ehrenreich dans le rôle de Solo - interprété dans la trilogie d'origine par Harrison Ford - aux côtés de Woody Harrelson, Donald Glover (Lando Calrissian), Thandie Newton et Emilia Clarke.

Il se situe avant la période du premier opus de la saga, Épisode IV: Un nouvel espoir (1977) et sortira quelques mois après Épisode VIII, attendu en décembre.

C'est le deuxième d'une série de films à se dérouler en dehors des aventures de la famille Skywalker après Rogue One, sorti en décembre et qui a accumulé plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde.

Phil Lord et Christopher Miller s'étaient vu confier la mission «Han Solo» après avoir coréalisé les succès au box-office Le film Lego et 21, puis 22 Jump Street.