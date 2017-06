La passion de Scorsese à Québec

Normand Provencher

Le Soleil Le Soleil Suivre @NormProvencher

(Québec) Jamais Québec n'avait accueilli réalisateur américain aussi prestigieux depuis Steven Spielberg en 2002, venu pour le tournage d'une scène de Catch Me If You Can. Martin Scorsese, auteur de Taxi Driver, Raging Bull et Gangs of New York, n'a peut-être pas fait courir les foules comme le premier - débarqué à l'époque il faut dire avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio... - mais sa présence en nos murs, mercredi, n'en a pas moins constitué un événement incontournable pour quelques mordus de cinéma.