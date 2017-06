Hors champ

Neill Blomkamp a fait une entrée fracassante sur la scène du cinéma mondial avec le très fort District 9 (2009), mais le réalisateur sud-africain peine à concrétiser son évident talent de réalisateur. Après avoir été évincé de son projet d' Alien 5 (à voir le travail de Ridley Scott sur Alien - Covenant , on se dit qu'il aurait difficilement fait pire), Blomkamp a décidé de lancer son propre studio de films fantastiques. Et de diffuser gratuitement Rakka , un court avec Sigourney Weaver. Ça tourne un peu à vide, la métaphore est lourde, mais visuellement splendide. Donnons la chance au réalisateur.

La belle et grande, dans tous les sens du terme, Nicole Kidman a eu 50 ans mardi! Son incroyable polyvalence et son magnétisme en font une actrice toujours très recherchée. À preuve, elle jouait dans pas moins de quatre longs métrages présentés au récent Festival de Cannes, qui lui a remis son Prix spécial 70e anniversaire. Inoubliable dans Les heures (Stephen Daldry, 2002), Les yeux grands fermés (Kubrick, 1999) et Les autres (Amenábar, 2000), Kidman incarne avec beaucoup de grâce une directrice de pensionnat pour jeunes filles dans Les proies de Sofia Coppola. Le récent Prix de la mise en scène à Cannes prend l'affiche le 30 juin.

Daniel Day-Lewis, acteur prodige et seul détenteur du record de trois Oscars de la meilleure interprétation pour My Left Foot (1989), Il y aura du sang (2007) et Lincoln (2012), a annoncé qu'il prenait sa retraite, à tout juste 60 ans. Une véritable bombe sur la planète cinéma : son absence va créer un grand trou. Au moins, on aura la chance de le voir en fin d'année dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, qui lui avait donné un de ses rôles inoubliables dans Il y aura du sang (vidéo). Sa terrifiante présence dans l'épique Les gangs de New York (Scorsese, 2002) m'a laissé un souvenir indélébile. Comme presque tous ses rôles, en fait...