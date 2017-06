Transformers - Le dernier chevalier: navet à la puissance dix * 

Éric Moreault

CRITIQUE / L'acteur Mark Wahlberg et le réalisateur Michael Bay ont déclaré avant même la sortie de Transformers - Le dernier chevalier (The Last Knight) qu'ils en avaient fini avec la franchise des jouets Hasbro. Une chance. Ce dernier chapitre, on va espérer très fort que ce soit le cas, est un gigantesque fourre-tout de n'importe quoi.