 La galaxie Star Wars en émoi avec la bande-annonce des Derniers Jedi 

Le célèbre Jedi, vieillissant et reclus, initie l'apprentie-Jedi, jouée par Daisy Ridley, à la maîtrise la Force et au maniement du sabre-laser sur une île éloignée où Rey l'avait retrouvé à la fin du précédent opus, Le réveil de la force.

«Respire, respire. Maintenant lance-toi. Que vois-tu?» dit une voix off masculine, pendant que la caméra se rapproche d'une Rey essoufflée et à genoux en bas d'une falaise.

Hommage à la «princesse Leia»

Leia Organa, la mythique princesse rebelle, apparaît également brièvement, de dos, dans la bande-annonce.

Son interprète Carrie Fisher est morte en décembre 2016 mais avait déjà terminé le tournage de ses scènes.

Un hommage lui a été rendu vendredi à la convention qui s'est ouverte jeudi et se termine dimanche.

La fille de la comédienne disparue, l'actrice Billie Lourd, a surpris les fans en montant sur scène dans une version écourtée de l'iconique robe blanche de la princesse Leia.

Mark Hamill a quant à lui déclaré avoir pris plaisir à regarder la seconde trilogie, sortie entre 1999 et 2005, et le spinoff Rogue One sorti en décembre dernier, où il ne jouait pas et n'avait pas à subir la pression financière de ces productions à très gros budget.

«D'une certaine façon, l'histoire ne gravite plus autour de Luke. Mais il a une place importante dans l'ensemble de la saga et il y a beaucoup de mystère autour de lui», a-t-il ajouté.

Kathleen Kennedy l'a aussitôt contredit en le qualifiant de «monsieur modestie» et en promettant qu'il tient une place «tellement importante dans le prochain film».