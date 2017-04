Hors champ

Le gros buzz sur le Web cette semaine: le premier extrait de Thor: Ragnarok, avec plus de 20 millions de visionnements sur le compte de Marvel. Le retour de Chris Hemsworth dans le rôle-titre pour ce troisième volet en a sûrement réjoui plus d'un, mais c'est l'apparition de Cate Blanchett en Hela qui a volé la vedette. Le ton aussi, plus proche de l'humour détaché des Gardiens de la galaxie. Et, bien sûr, la présence d'Hulk en gladiateur qu'il doit affronter avant d'empêcher la destruction de sa planète et de sa civilisation (le Ragnarok). Sortie prévue: 3 novembre