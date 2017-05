Increvable John Wick **1/2

Keanu Reeves y est évidemment pour beaucoup dans le succès de cette franchise - le premier film nous laissait anticiper une suite, la voici, et celle-ci met la table pour quelques autres. Misère. L'acteur, qui réalise la plupart de ses cascades et combats d'arts martiaux, offre une prestation énergique, presque rageuse, de cet homme pris dans un engrenage de violence duquel il n'arrive plus à s'extirper.

L'ex-tueur à gages doit, cette fois, repayer une dette d'honneur à Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio), ce qui le force encore à sortir de sa «retraite». Sa cible : la soeur du mafieux, qui siège au C.A. du regroupement des organisations criminelles mondiales, afin que le frère puisse prendre la place qui lui revient... Évidemment, la tête de Wick sera ensuite mise à prix. L'indestructible et increvable aura toute sa confrérie barbare à ses trousses.

Avec ça, pas besoin d'un scénario très élaboré, ni de dialogues signifiants. On peut même se permettre de ne plus trop s'occuper du noeud de l'intrigue pour y revenir à la fin. De toute façon, on s'en fout, de l'histoire, on veut du sang. En particulier en gros plan quand Wick fait éclater le cerveau de ses cibles à bout portant. Le réalisateur Chad Stahelski, qui était cascadeur, sait y faire dans la violence chorégraphiée. Même si la surcharge finit par être atrocement répétitive.