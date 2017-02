Chazelle récompensé parmi les siens pour La La Land

Le cinéaste de 32 ans avait déjà remporté deux Golden Globes début janvier pour le scénario et la réalisation du long métrage, qui fait désormais figure de grand favori des Oscars.

Le film a en effet raflé la mise avec sept Globes et totalise 14 nominations pour les Oscars. Il est notamment en lice pour celui de la meilleure réalisation, ou encore meilleur acteur et meilleure actrice pour Ryan Gosling et Emma Stone, qui chantent et dansent cette comédie musicale.

«Les films sont puissants parce qu'ils parlent à tout le monde. Ils parlent à tous les pays, toutes les cultures», a dit Damien Chazelle samedi soir lors de la cérémonie à Beverly Hills, devant un parterre de célébrités. Le prix décerné par le syndicat des réalisateurs est souvent prédictif du succès d'un film et plus souvent encore de celui du réalisateur. Sur les 13 derniers récipiendaires, 12 ont remporté l'Oscar du meilleur réalisateur.

Damien Chazelle a également profité samedi soir de la tribune qui lui était offerte pour critiquer le décret migratoire de Donald Trump - actuellement bloqué par la justice américaine - qui a poussé le cinéaste iranien Asghar Farhadi à annuler sa venue lors de la cérémonie des Oscars le 26 février.