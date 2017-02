David La Haye veut tourner à Québec

Reprenant son rôle de Dave, son alter ego, et la même formule d'un seul plan-séquence «improvisé» pour la durée de cette comédie irrévérencieuse sur l'actualité québécoise, l'acteur et réalisateur a recruté Marc Labrèche, Luc Picard et Josélito Michaud.

Marie-Chantale Perron, qui était des deux premiers films, sera de retour. David La Haye vient de lancer une campagne de sociofinancement sur le site de La Ruche, jusqu'au 18 mars, par laquelle il souhaite obtenir 100 000 $. Si tout se déroule comme prévu, le long métrage devrait voir le jour le 30 septembre prochain.