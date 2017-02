Paul Ahmarani: raison passion

Paul Ahmarani, inoubliable interprète des premiers longs métrages de Philippe Falardeau ( La moitié gauche du frigo et Congorama ) , carbure à la passion et à la «puissance d'une oeuvre signifiante».

Éric Moreault

Le Soleil Le Soleil Suivre @moroSoleil (Québec) Paul Ahmarani se souvient très bien de l'effarement ressenti lorsqu'il a feuilleté le scénario du Cyclotron et ses quelque 70 répliques en allemand. En camping avec ses jumelles, il descendait sur le bord de l'eau à l'aube pour les mémoriser. Le lendemain, l'acteur constatait que ses efforts étaient vains. «J'en faisais des crises d'anxiété.»

Assis dans un resto avec le froid hivernal repoussé à l'extérieur, tout ça semble bien loin. Ahmarani, chandail bleu et tuque noire, «speedé par deux cafés», a réussi à se glisser dans la peau de König, un «opportuniste et ambitieux» savant allemand qui s'est mis au service du Reich dans la course à la fabrication de la première bombe atomique. Un rôle de méchant qu'il investit avec son remarquable talent habituel dans l'étonnant suspense historique de l'iconoclaste Olivier Asselin. Au théâtre et à la télé L'acteur de 44 ans s'est fait rare au cinéma depuis Le capitalisme sentimental (2008) du même Asselin, lui fait-on remarquer. «Tu peux l'écrire! J'ai fait énormément de théâtre et un peu de télé [Unité 9, entre autres]. Pas parce que je ne voulais plus jouer au cinéma : les rôles n'étaient pas là...» Pourquoi pas les États-Unis? «C'est ce que mon père me dit.» Même s'il est parfaitement bilingue, «j'ai un accent gros comme le bras». Il s'est consolé en tournant des courts «pour le fun», mais aussi pour aider («ça fait partie de mes valeurs») et découvrir de nouveaux talents : «Je me nourris des expériences.» L'inoubliable interprète des premiers longs métrages de Philippe Falardeau (La moitié gauche du frigo, Congorama) carbure à la passion et à la «puissance d'une oeuvre signifiante». Il est aussi motivé par l'occasion de se renouveler. Dans le milieu du cinéma québécois, ce n'est pas toujours évident. Il avoue avoir songé à l'exil en France - il y avait même un agent. Mais «j'avais des contrats. Puis j'ai eu les enfants». Qui sont «très proches de leur père». Peut-être plus tard quand «elles seront grandes». Méchant «acte de foi», reconnaît-il, que de tout plaquer pendant six mois, un an, pour tenter sa chance. Sans garantie. On le sent plus ou moins convaincu, de toute façon. Attiré sur le plan philosophique et artistique, il ne se reconnaît pas beaucoup d'affinités avec «le mode de vie». Il n'est pas seul, fait-il valoir : presque la moitié de ses voisins montréalais sont des Français qui ont fui le snobisme, la dureté et la morosité ambiante de l'Hexagone. Unique La possibilité de retrouver Olivier Asselin l'a donc enchanté. D'autant que «c'est participer à une oeuvre qui est hors du temps et des modes, quelque chose qui est complètement unique dans le paysage québécois, dans le paysage cinématographique, point!» Et il y a aussi le fait que Paul Ahmarani adore l'histoire : «Je trouve ça très instructif sur notre monde d'aujourd'hui. Et je pense que je ne suis pas le seul. Si on veut tant enlever les cours d'histoire, c'est bien parce que ça forme des gens à être conscients.»

Agrandir Dans Le cyclotron, Paul Ahmarani se glisse dans la peau de König, un «opportuniste et ambitieux» savant allemand qui s'est mis au service du Reich dans la course à la fabrication de la première bombe atomique. Fournie par Funfilms

Donc, «me faire proposer un scénario où on revisite l'histoire d'une façon ludique tout en la traficotant, ça me charme au plus haut point», explique-t-il en soulignant que presque tout le récit repose sur des faits avérés. «Tout en incorporant des éléments de science-fiction par l'entremise de la physique quantique... Écoute, je trouvais ça tellement audacieux et intelligent. C'est sûr que tu acceptes», dit-il en soulignant la sensibilité esthétique de son réalisateur. «Je me sens privilégié.» Tout pour Hollywood De telles chances sont rares, constate l'acteur. La grande majorité de nos écrans appartiennent à Hollywood et les gouvernements s'en soucient très peu. «Ça n'a aucun bon sens. Les gouvernements ne mettent pas leurs culottes. La culture, ce n'est pas comme une autre industrie. Elle n'a pas les mêmes impératifs - c'est l'âme d'un peuple. Il faut qu'il y ait une politique du cinéma national.» Heureusement, il semble que Paul Ahmarani a retrouvé son mojo cinématographique. Il vient tout juste de tourner Chien de garde, premier long de Sophie Dupuis, avec Jean-Simon Leduc et Maude Guérin. Il campe un propriétaire de taverne qui a des accointances avec les motards. «J'étais très content, d'autant que je l'ai eu par audition.» Un autre tournage l'attend au printemps «avec un réalisateur que j'admire». Tenu au secret, on n'en saura pas plus. Ses contrats au théâtre, et à la télé, courent jusqu'en 2018. Mais n'en doutez pas, il y aura toujours de la place pour un tournage. «J'aime jouer. Et j'aime me lever le matin pour aller sur un plateau.»

La liberté de l'artiste selon Olivier Asselin

Agrandir Le réalisateur Olivier Asselin et l'acteur Paul Ahmarani. Les deux hommes avaient travaillé ensemble sur le film Le capitalisme sentimental (2008). Le Soleil, Erick Labbé