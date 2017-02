Denis Villeneuve s'attaquera à Dune

«C'est officiel. Le studio Legendary vient d'engager le très talentueux Denis Villeneuve pour diriger le projet d'une série de films Dune», a publié sur Twitter Brian Herbert, le maître de la franchise, mettant fin à des semaines de rumeurs persistantes à cet effet. Série? Commençons par le premier.

L'adaptation de Dune est un projet démentiel. Le grand David Lynch s'y est cassé les dents en 1984, avec Kyle MacLachlan et Sting, bien que l'objet ait été hissé au rang de film-culte par certains ces dernières années.

Alejandro Jodorowsky a consacré plusieurs années de sa vie, dès 1975, à une version presque mégalomane. Avec son ami Moebius, il fantasme sur une distribution qui comprend Mick Jagger, Orson Welles, Dali et David Carradine, sur la musique de Pink Floyd. Frank Pavich a consacré un documentaire au projet fantôme en 2013.

Frank Herbert a écrit six livres tournant autour de l'univers de Dune - le matériel ne manque pas pour une éventuelle franchise. Le roman fondateur du cycle, le plus vendu de science-fiction au monde, raconte les batailles et les intrigues de familles nobles autour d'Arrakis, une planète désertique recelant l'Épice, une drogue capable de faire voyager dans l'espace et de voir l'avenir.

Mais avant de s'attaquer à ce classique, Villeneuve devra finaliser la suite du Blade Runner de Ridley Scott (adapté d'un roman de Philip K. Dick). Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto et Harrison Ford, est attendu pour le 6 octobre.

De très bonnes nouvelles tout ça pour le Québécois, qui sera aux Oscars le 26 février où L'arrivée (Arrival) a obtenu huit nominations, dont Meilleur film et réalisateur.