Mort de l'actrice Barbara Hale à 94 ans

Mme Hale s'est éteinte jeudi entourée de ses proches dans sa résidence de la région de Los Angeles, a annoncé Jacqueline Stander, l'agente du fils de l'actrice, William Katt. Mme Stander a refusé de préciser la cause de son décès.

M. Katt a écrit sur sa page Facebook que sa mère était «gracieuse, gentille, drôle et que c'était toujours agréable d'être en sa compagnie».

William Katt a qualifié l'actrice de «trésor comme amie et comme mère».

Barbara Hale a participé à la série Perry Mason, au réseau CBS, de 1957 à 1966 et pour ce rôle, elle a remporté le prix Emmy de la meilleure actrice en 1959.

Lorsque la série a repris du service en 1985 au réseau NBC, elle était toujours aux côtés du célèbre avocat incarné par l'acteur Raymond Burr.

Elle a continué de jouer dans la série après le décès de M. Burr en 1993, mais elle a été remplacée par Hal Holbrook lorsque le téléfilm s'est poursuivi après 1995.

Mme Hale a aussi joué dans plusieurs films au cinéma, dont The Iron Major et Higher and Higher, aux côtés de Frank Sinatra.