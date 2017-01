Or: marchand de rêve **1/2

Pourtant, le propos était extrêmement prometteur. Vaguement inspiré par le scandale de la minière canadienne Bre-X, en 1993, Or s'intéresse à Kenny Wells (McConaughey), un prospecteur dont la compagnie familiale vaut des clous après avoir connu des heures de gloire.

Le rêveur et éternel optimiste décide de miser tout ce qu'il lui reste sur Michael Acosta (Édgar Ramírez, solide), un géologue presque aussi désespéré. Les deux hommes s'enfoncent dans la forêt indonésienne à la recherche d'un gisement inconnu. Miraculeusement, ils trouvent un incroyable filon. Bien vite, les requins de la finance vont tourner autour des deux hommes pour leur arracher le magot...

Le long métrage s'attarde à la déchéance de Wells et à sa quête insensée au pays du dictateur corrompu Suharto, la partie de loin la plus intéressante. Mélange de film d'amis (buddy movie) et d'aventures à ce moment, Or s'intéresse à la contagieuse folie des grandeurs du prospecteur et au fossé entre les deux associés (pas si différents que ça, au fond). McConaughey est irrésistible, autant dans sa frénésie désespérée que dans les moments d'humour physique.