Maudite poutine: le son dans le piton ***

CRITIQUE / Karl Lemieux a fait une entrée remarquée avec son premier long métrage. Invité aux festivals de Venise, Rotterdam et au Festival du nouveau cinéma de Montréal, entre autres, Maudite poutine se distingue par sa proposition audacieuse qui mise sur une esthétique radicale, tant sur le plan visuel que sonore. Un bon début même si le tout peut s'avérer indigeste pour certains...

Le réalisateur québécois a d'abord oeuvré dans le cinéma expérimental et aime la musique de la marge. Son film sans compromis, tourné en 16 mm noir et blanc, en est nécessairement imprégné. Maudite poutine s'ouvre d'ailleurs avec des images stroboscopiques et du son dissonant dans le piton.

Bienvenue dans l'univers de Vincent (Jean-Simon Leduc), batteur et gars d'usine en région, qui se met dans le trouble en volant du pot aux motards. Désemparé, il renoue avec son frère Michel (Martin Dubreuil), un toxicomane au look de Raspoutine, pour se sortir du pétrin...