Julieta: portrait de femme ***

(Québec) CRITIQUE / Depuis 1999 et son bouleversant Tout sur ma mère , Pedro Almodóvar est un incontournable au Festival de Cannes malgré une production fort inégale, en particulier ces dernières années. On appréhendait donc la présentation de Julieta lors du dernier festival. Nous avons vite été rassurés.

La Julieta (Emma Suarez) en question est une femme bouleversée par la fuite de sa fille, qui a décidé de couper les ponts, il y a plusieurs années. Elle s'apprête toutefois à tourner la page et quitter Madrid, où elle a attendu en vain, avec son nouvel amoureux.

On reconnaît là les grandes lignes du mélodrame à la Almodóvar, qui fait toutefois montre de retenue - ce qui ne l'empêche pas de proposer quelques moments un peu appuyés. Reste que le réalisateur, qui aime les effets de manche et une esthétique excessive, opte, cette fois, pour une étonnante sobriété.

Ce qui est d'autant plus approprié qu'il s'agit d'un sujet qui peut s'avérer particulièrement bouleversant pour n'importe quel parent qui éprouve des problèmes de communication avec sa progéniture. Même s'ils ne sont pas aussi extrêmes que dans Julieta.

Dans le contexte, on aurait toutefois aimé que le film d'Almodóvar soit moins superficiel dans l'exploration de ses thèmes, notamment dans la lutte de la mère pour survivre à l'incertitude : qu'est devenue Antia? Pourquoi est-elle partie?

Ce qui marque, toutefois, dans ce film sur la culpabilité, c'est que ses protagonistes souffrent des affres du destin. Beaucoup. Mais trop, c'est comme pas assez...

Cette accumulation d'épreuves vient peut-être du fait que le cinéaste a tenté de fusionner trois nouvelles de la Canadienne Alice Munro, à laquelle il n'a pas été très fidèle, en une seule oeuvre.

L'emploi de deux actrices pour jouer le même rôle a du bon comme du mauvais. On évite un maquillage trop lourd. Mais on ressent tout de même le sentiment étrange qu'il ne s'agit pas de la même protagoniste. Les habitués du cinéaste vont reconnaître avec bonheur son inénarrable actrice fétiche, Rossy De Palma, dans un contre-emploi de femme de ménage.

Peu importe les petites réserves, Pedro Almodóvar demeure un maître dans l'art de mener son histoire touchante à bon port. On retrouve également son esthétique particulière, en plus d'un hommage à peine voilé à Hitchcock pour les scènes de train. Il en faut une signature forte pour intégrer un tel maître sans faux pas. Surtout qu'un Almodóvar dans la bonne moyenne, c'est plus que le meilleur d'une grande majorité de cinéastes.