Six nominations aux Césars pour Xavier Dolan

(Québec) Xavier Dolan a peut-être fait chou blanc aux Oscars, mais il s'est diablement bien repris aux Césars. Juste la fin du monde obtient six nominations, dont Meilleur réalisateur et Meilleur film étranger. Gabriel Arcand est pour sa part en lice pour le Meilleur second rôle pour Le fils de Jean .

Contrairement à ici, le long métrage du réalisateur québécois a cartonné en France avec plus d'un million d'entrées. Sa distribution composée d'acteurs français très connus a sûrement beaucoup aidé, même si Dolan est adulé dans l'Hexagone.

Gaspard Ulliel a d'ailleurs obtenu une nomination aux César à titre de meilleur acteur, tandis que Vincent Cassel et Nathalie Baye sont, respectivement, dans la course au titre de meilleur acteur et meilleure actrice de soutien. Marion Cotillard et Léa Seydoux complètent la distribution.

Juste la fin du monde sera en compétition avec des films de gros calibre pour le César du meilleur film étranger : Aquarius, Baccalaureat, La fille inconnue, Toni Erdmann et Moi Daniel Blake étaient tous de la compétition à Cannes où Dolan a gagné le Grand prix. Manchester by the Sea complète la liste.

Même chose pour la réalisation où on note la présence de Paul Verhoeven (Elle), de Bruno Dumont (Ma loute) et de Nicole Garcia (Mal de pierres), qui étaient de la sélection sur la Croisette, mais aussi François Ozon pour Frantz (toujours inédit au Québec).

Xavier Dolan a aussi récolté une mention pour le meilleur montage.

Pour ce qui est de Gabriel Arcand, sa composition mémorable dans Le fils de Jean n'est pas passée inaperçue. Le drame de Philippe Lioret, tourné au Québec, a aussi permis à Pierre Deladonchamps d'être nommé dans la catégorie du meilleur acteur.

La cérémonie des Césars se déroule le 24 février, deux jours avant celle des Oscars.