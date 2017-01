Villeneuve aux Oscars, pas Dolan

(Québec) Denis Villeneuve sera le premier Québécois en nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur grâce à L'arrivée ( Arrival ), qui sera aussi de la course au Meilleur film. Son film obtient huit nominations, bien loin de Pour l'amour d'Hollywood ( La La Land ) et ses 14 mises en candidature. Malheureusement, Juste la fin du mond e de Xavier Dolan n'a pas été retenu pour le Meilleur film en langue étrangère.

Une grosse surprise toutefois concernant L'arrivée : Amy Adams a manqué la qualification pour la meilleure actrice où on retrouve toutefois la grande Isabelle Huppert (Elle), victorieuse aux Golden Globe, de même que Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), pour une 20e fois! C'est Donald Trump qui va être content...

Le long métrage de science-fiction de Villeneuve obtient une nomination pour le meilleur scénario adapté ainsi que d'autres pour des prix techniques. Le Québécois a déjà été nommé aux Oscars pour Incendies (2011, Meilleur film en langue étrangère).

L'exploit n'est pas mince pour L'arrivée étant donné qu'il s'agit d'un film de science-fiction, un genre généralement dédaigné par les membres de l'Académie. Vrai que Villeneuve a réussi à dépasser les cadres habituels avec une oeuvre qui propose plusieurs thèmes très actuels. Il a tourné son film en grande partie dans le Bas-du-Fleuve, avec une équipe technique québécoise.

La compétition sera toutefois très rude puisque Pour l'amour d'Hollywood de Damiez Chazelle part largement favori dans les catégories du meilleur film et réalisateur. Pour ce qui est du scénario, Moonlight a de grosses chances de se distinguer - ce qui n'enlève rien au film de Villeneuve, bien au contraire. Son prestige hollywoodien vient de grimper de plusieurs crans.

Pour ce qui est de Xavier Dolan, il avait causé une certaine surprise en se retrouvant sur la courte liste en langue étrangère, dans la mesure où Juste la fin du monde n'avait pas de distributeur américain. Il a dû céder la place à Mr. Ove (Suède), aux Oubliés (Danemark), au Client (Iran, prix du scénario à Cannes), à Tanna (Australie) et à Toni Erdmann (Allemagne, meilleur film européen 2016 et chouchou de la critique à Cannes).

Record égalé

Comme prévu, le Canadien Ryan Gosling a décroché sa nomination dans la catégorie du meilleur acteur, tout comme sa partenaire Emma Stone, dans Pour l'amour d'Hollywood. Gosling, grand favori, a d'ailleurs remporté un prix aux Golden Globes.

La comédie musicale dramatique de Damien Chazelle sera de la course dans toutes les catégories de pointe. Avec 14 nominations, elle égale le record détenu par Ève de Joseph L. Mankiewicz (six Oscars en 1951) et Titanic de James Cameron (11 Oscars en 1998).

À noter, Moonlight obtient huit nominations, dont meilleur film, réalisateur (Barry Jenkins) et scénario adapté. Manchester by the Sea, trois de moins, mais le long métrage de Kenneth Lonnergan obtient également une place dans les catégories de pointe, avec en plus celle du meilleur acteur où Casey Affleck a une sérieuse chance de coiffer Gosling au poteau. Lion figure six fois au tableau des nommés, mais il risque fort de repartir les mains vides.

Si ce n'est de l'absence d'Amy Adams, coiffée au fil d'arrivée par Ruth Negga (Loving), les surprises sont très peu nombreuses dans l'ensemble des catégories dévoilées mardi matin. De petites choses ici et là. Comme Mel Gibson comme meilleur réalisateur, mais pas le Silence de Martin Scorsese, reçu tièdement par la critique, il est vrai. Il y a aussi Tom Hanks (Sully) qui sera absent, ce qui laisse la chance à d'autres pour le meilleur acteur.

Sinon, le Montréalais Theodore Ushev sera aussi de la soirée grâce à sa mise en candidature pour le meilleur court-métrage d'animation Vaysha l'aveugle.

Diversité

La prochaine cérémonie des Oscars devrait être moins soumise à la controverse que les deux dernières années, côté diversité. Pas moins de six acteurs afro-américains sont en nomination, dont trois dans la seule catégorie de la meilleure actrice de soutien. Il y a même un anglo-indien - Dev Patel comme acteur de soutien pour Lion.

La 89e cérémonie des Oscars se déroulera le 26 février. Elle sera animée par Jimmy Kimmel.