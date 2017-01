 Osacars: Villeneuve en nomination comme meilleur réalisateur 

Le film Arrival obtient également une nomination à titre de meilleur film.

Quant à Xavier Dolan, il n'a pas été retenu dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère pour son film Juste la fin du monde. Le film iranien Le client, une coproduction française, fait partie des cinq films en langue étrangère retenus, aux côtés de l'allemand Toni Erdmann de Maren Aden, du film australien Tanna, du suédois Mr. Ove et du danois Les oubliés.

Dans la catégorie meilleur rôle de soutien, on retrouve Jeff Bridges pour Comancheria, Mahershala Ali pour Moonlight, Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Michael Shannon (Nocturnal Animals) et Dev Patel (Lion).

Pour la première fois, l'annonce des finalistes pour la cérémonie qui se déroulera le 26 février, apogée de la saison des prix à Hollywood, se faisait par streaming sur internet avec des stars comme Brie Larson, lauréate de l'an dernier, ou Jennifer Hudson, également actrice oscarisée.