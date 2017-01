Denis Villeneuve sera aux Oscars

(Québec) Denis Villeneuve sera le premier Québécois en nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur grâce à L'arrivée (Arrival), qui sera aussi de la course au Meilleur film. Son film obtient huit nominations, bien loin de Pour l'amour d'Hollywood (La La Land) et ses 14 nominations. Malheureusement, Juste la fin du monde de Xavier Dolan n'a pas été retenu pour le Meilleur film en langue étrangère.

Une surprise toutefois concernant L'arrivée : Amy Adams a manqué la qualification pour la meilleure actrice où on retrouve toutefois la grande Isabelle Huppert (Elle) de même que Meryl Streep, pour une 20e fois! C'est Donald Trump qui va être content...

Le long métrage de science-fiction de Villeneuve obtient une nomination pour le meilleur scénario adapté ainsi que d'autres pour des prix techniques.

Le long métrage de Denis Villeneuve L'arrivée a récolté neuf mentions aux British Academy Film Awards, en plus de ses deux nominations aux Golden Globes. La Guilde des réalisateurs a aussi sélectionné le réalisateur québécois pour un prix soulignant une réussite exceptionnelle par un réalisateur de long métrage.

Comme prévu, le Canadien Ryan Gosling a décroché sa nomination dans la catégorie du meilleur acteur, tout comme sa partenaire Emma Stone. Gosling, grand favori, a d'ailleurs remporté un prix aux Golden Globes pour son rôle de musicien jazz dans Pour l'amour d'Hollywood. C'est un de moins que le record de 14 détenu par All About Eve et Titanic.

La comédie musicale dramatique de Damien Chazelle sera de la course dans toutes les catégories de pointe.

Le Montréalais Theodore Ushev sera aussi de la soirée grâce à sa mise en candidature pour le meilleur court-métrage d'animation Vaysha l'aveugle.

La 89e cérémonie des Oscars se déroulera le 26 février. Elle sera animée par Jimmy Kimmel.

Plus de détails à venir...