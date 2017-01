Des Oscars un peu moins... blancs?

Hollywood trépigne avant la révélation aujourd'hui des finalistes pour les Oscars, avec Pour l'amour d'Hollywood ou Moonlight parmi les favoris, mais après deux ans de polémique, la grande question reste de voir si cette sélection sera moins «blanche» et plus diversifiée.

Autre interrogation : après sa victoire aux Golden Globes, la grande Isabelle Huppert décrochera-t-elle une nomination pour la statuette de meilleure actrice?

Le suspense sera levé lors d'une cérémonie au petit matin qui, pour la première fois, sera retransmise en flux (streaming) sur Internet.

Les experts du secteur prédisent que la comédie musicale romantique de Damien Chazelle Pour l'amour d'Hollywood - qui a raflé un record de sept prix aux Golden Globes - triomphera également lors de la soirée des Oscars du 26 février, apogée de la saison des prix à Hollywood.

Elle pourrait remporter entre autres les statuettes du meilleur film et du meilleur acteur.

Mais cette ode à Hollywood dansée et chantée par Emma Stone et Ryan Gosling fait face à une dure compétition avec Moonlight, sur le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon noir homosexuel, et Manchester by the Sea, sur un homme hanté par un drame (Casey Affleck) et soudainement forcé de s'occuper de son neveu.

Elle après La Môme?

Le film de science-fiction L'arrivée, de Denis Villeneuve, une épopée se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, Hacksaw Ridge, de Mel Gibson, Lion, sur la quête identitaire d'un Indien adopté en Australie, ou encore le film biographique sur des femmes scientifiques noires Les figures de l'ombre, font aussi partie des titres pressentis dans la sélection.

Chez les acteurs, Casey Affleck, Ryan Gosling et Denzel Washington, qui joue un père de famille amer dans Fences, mènent les pronostics pour la statuette.

Côté comédiennes, Emma Stone devrait décrocher une nomination et rivaliser notamment avec Natalie Portman, interprète magistrale de la veuve du président assassiné John F. Kennedy dans Jackie.