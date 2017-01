Le fondateur: le requin de la restauration ***1/2

On a erronément et longtemps considéré Ray Kroc (formidable Michael Keaton) comme «l'inventeur» de la marque aux arches dorées. Il s'agit plutôt de Mac (John Carroll Lynch) et Dick McDonald (Nick Offerman). Les sympathiques frères exploitent un resto révolutionnaire en Californie, qui mise sur le contrôle de la qualité, le service rapide et, surtout, l'uniformisation de la production.

Bon rythme

À la réalisation, John Lee Hancock s'est surtout évertué à donner un bon rythme à son long métrage. Frénétique dans les moments de tension et plus lent dans les moments dramatiques, avec de l'humour bien placé pour désamorcer, le film file à la vitesse de l'éclair, sans réel temps mort. Le réalisateur de L'éveil d'un champion a le sens du détail et un bon oeil.

Reste que Le fondateur repose en grande partie sur le charisme de Michael Keaton (Birdman). L'acteur, intense et tout en intériorité, se fond totalement dans son rôle. Il réussit à subtilement illustrer le glissement qui se produit alors que Kroc, bon gars à qui la bonne fortune a toujours échappé, se transforme lentement mais sûrement en requin assoiffé de sang. Nick Offerman (Ron Swanson dans la série-culte Parks and Recreation) est aussi très solide en inventeur intuitif.

Le fondateur évite de moraliser et laisse le spectateur constater par lui-même. C'est surtout un film d'époque de qualité, avec un propos intelligent et des personnages bien construits. Une espèce de plus en plus rare dans le cinéma américain.