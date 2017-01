Le jour des patriotes: Boston se souvient

(Boston) La conférence de presse se tenait à Boston. C'était normal. C'était important que ce soit là. Et touchant. Parce que tout avait eu lieu là. Presque quatre ans plus tôt. Le 15 avril 2013, le jour des Patriotes. Deux bombes posées par Djokhar et Tamerlan Tsarnaev, près de l'arrivée du mythique marathon, avaient fait trois morts (dont Martin Richard, qui n'avait que 8 ans) et 264 blessés.

Certains de ceux qui participaient à l'événement de presse tenu à la mi-décembre avaient couvert l'attentat. D'autres en avaient été les victimes. D'autres avaient oeuvré à la traque des terroristes. Et d'autres encore, dont l'acteur-producteur Mark Wahlberg, natif de Boston, et le réalisateur Peter Berg, avaient décidé de porter cette douloureuse page d'histoire à l'écran.

Ces gens - journalistes, représentants des forces de l'ordre, victimes, producteurs - se retrouvaient à l'hôtel InterContinental donnant sur le Waterfront, le lendemain de la première du Jour des patriotes.

Être à Boston pour évoquer la blessure de Boston, donc. C'était normal. C'était important. C'était touchant. Touchant en particulier lorsque Jessica Kensky s'est avancée dans la salle. La précédant, Rescue, le labrador noir devenu son aide. À ses côtés, son mari, Patrick Downes. Ils ont tous les deux perdu leur jambe gauche dans l'explosion. Elle, après deux ans de souffrances atroces, a dû se résoudre à se faire aussi amputer la droite.

Sur l'estrade, il y a eu des accolades. Des étreintes. De l'émotion. Et c'est gravement qu'ils ont ensuite raconté leur démarche et les doutes qui les ont assaillis dans les premières étapes du projet.

«J'ai hésité un moment à m'investir. Puis, j'ai appris qu'il y avait trois projets dans les airs sur l'attentat du marathon [Jake Gyllenhaal sera la vedette de Stronger de David Gordon Green, qui sortira plus tard cette année] et j'ai compris que, d'une manière ou d'une autre, ça allait se faire. Et tant qu'à ce que ça se fasse, je voulais être là, pour honorer ma ville, ma communauté, pour m'assurer qu'elles soient traitées avec le respect et la sensibilité qu'elles méritent», indiquait Mark Wahlberg qui fait ainsi équipe une troisième fois avec le réalisateur Peter Berg.

Duo de choc

Ensemble, ils sont à l'origine des puissants et brutalement réalistes Lone Survivor et Deepwater Horizon. Ils appliquent semblable traitement au Jour des patriotes. Le drame et le courage racontés par un traitement quasi documentaire.

La proximité en temps et en distance des événements de Boston rendait cette vérité et cette exactitude encore plus importantes. Malgré cela, alors que les représentants des forces de l'ordre incarnés par John Goodman, J.K. Simmons ou Kevin Bacon sont basés sur les véritables hommes ayant participé à la traque des terroristes, celui que joue Mark Wahlberg est un composite de plusieurs policiers.

«Des hommes et des femmes bien réels ont tout donné pendant quatre jours pour secourir les victimes, puis épingler les coupables, mais nous ne pouvions pas tous les mettre dans un film de deux heures», explique Peter Berg qui, en même temps, ne se sentait pas le droit d'attribuer à un seul d'entre eux ce que plusieurs avaient réalisé.

Ainsi est né le personnage de Tommy Saunders, inspiré de plusieurs policiers bostoniens. «Mais nous n'en avons quand même pas fait un Jason Bourne - nous n'étions pas dans ce film-là - ni un Superman», note le réalisateur.

Pour lui, il était également important de donner du temps d'écran aux deux terroristes, incarnés par Alex Wolff et Themo Melikidze: « Cela a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais à mon sens, il était nécessaire d'inclure les frères Tsarnaev à cause de leur histoire, différente de celle des terroristes venus de l'étranger pour perpétrer des attentats ici.

«Eux étaient des immigrés intégrés à la culture américaine. Il fallait le montrer. Il fallait également prendre le temps de les présenter correctement, c'est-à-dire pas comme des hommes vertueux. Car nous ne les considérons pas comme des hommes vertueux ni comme de bons musulmans. Leur comportement est celui de lâches, d'hypocrites, de psychopathes narcissiques.»

Le réalisateur, dans son désir d'exactitude, a tenté de communiquer avec Katherine Russell, la femme de Tamerlan Tsarnaev. Sans surprise, elle a refusé toute collaboration avec la production. Il s'est donc fié à la transcription de ses interrogatoires pour mettre des mots à la bouche de Melissa Benoist, qui la joue.

Parce qu'il le faut

À ceux qui se demandent pourquoi ce film devait être fait, Peter Berg, qui se trouvait d'ailleurs à Nice lors de l'attentat du 14 juillet, répond simplement: «Parce que ces attaques font aujourd'hui partie de la nouvelle réalité du monde et, aussi terrible que cela paraisse, il n'est plus choquant de se lever le matin et d'apprendre que quelque chose de terrible est arrivé quelque part.

«Pourquoi cela se produit-il? Il y a certainement une raison, mais je ne sais pas si nous la connaîtrons un jour. Sauf que nous voulions, avec ce long métrage, montrer que le mal ne gagne pas nécessairement.»

En tout cas, pas totalement. «Je vois ces policiers, ces survivants, ils sont passés à travers et à autre chose avec dignité et élégance, avec amour et humour. C'est inspirant.»

Et Mark Wahlberg d'abonder. «L'amour conquiert la haine: c'est un message qui mérite d'être entendu et vu aussi souvent que possible, et dès maintenant.» Le jour des patriotes a été fait dans le but de le livrer. Et c'est aussi une lettre d'amour à Boston. «Je suis extrêmement fier de ma ville, j'ai vu combien ma communauté est forte et résiliente, conclut l'acteur. Ses membres ont redéfini pour moi le terme héros.»

Le jour des Patriotes est à l'affiche.

Les frais de voyage ont été payés par Les films Séville.