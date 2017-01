Cinéma québécois: gare aux tempêtes

Assurément le long métrage le plus attendu de la rentrée hivernale. Anne Émond filme avec beaucoup d'aplomb et sans concession ce triste récit librement inspiré de la vie et l'oeuvre de Nelly Arcan. Grâce à une renversante performance de Mylène Mackay dans la peau de l'auteure de Putain, Nelly propose une plongée dans la psyché d'une femme aussi douée que névrosée. Un film coup de poing direct au ventre.

Date de sortie : 3 février

OEuvre radicale qui a fait sensation au Festival de Toronto, où il a remporté le Prix du meilleur long métrage canadien, le film de Mathieu Denis et Simon Lavoie suit les traces de quatre jeunes déçus de l'échec retentissant du Printemps érable. Le quatuor va se lancer dans des actions qui tendent de plus en plus vers le terrorisme et risquent de leur éclater au visage. Ceux qui font les révolutions... sera aussi présenté à la Berlinale, qui aura lieu du 9 au 19 février.