Films internationaux: l'abondance

Asghar Farhadi a réalisé tout un exploit à Cannes, l'an passé, avec l'excellent Le client. Non seulement le cinéaste iranien est reparti avec le très mérité Prix du scénario, mais son acteur Shahab Hosseini a obtenu le Prix d'interprétation. Il incarne un homme dont la femme est agressée dans leur appartement. Il se met en tête de retrouver le coupable... À partir de canevas fort simple, Farhadi va disséquer une multitude de thèmes (colère, vengeance, humiliation, honneur, pardon, compassion, etc.) et l'évolution de la dynamique d'un couple face à un traumatisme majeur.

Date de sortie : 17 février

Parlant de Cannes, tout le monde s'attendait à ce que le fantaisiste film de Maren Ade se retrouve au palmarès. La cinéaste allemande a fait chou blanc, mais elle a plus tard remporté le trophée du meilleur film aux 29e Prix du cinéma européen. Sa comédie douce-amère est basée sur un choc des générations inversé entre une femme affairée et arriviste et son clown de père - les deux acteurs sont très bons. Réflexion sur l'incommunicabilité et la recherche du bonheur, on rigole beaucoup, mais pas toujours parce que c'est drôle.