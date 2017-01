L'après-Mommy de Suzanne Clément

Alors qu'elle était de passage au Maroc, où elle officiait à titre de membre du jury du festival de Marrakech, nous avons pu faire le point avec elle.

Q Avez-vous le sentiment d'être aujourd'hui à une étape importante de votre carrière d'actrice?

R Honnêtement, j'ai tellement enchaîné les tournages cette année qu'il m'est difficile de prendre du recul pour faire un bilan. J'aime goûter à tout, du moment qu'à mes yeux l'expérience me semble en valoir la peine. Ce fut le cas de tous les projets auxquels j'ai participé. J'irai bientôt tourner un petit film aux États-Unis, très marginal, un peu dans l'esprit de la Nouvelle Vague. Quand le rôle me tente et que j'ai envie de travailler avec le réalisateur, j'y vais. C'est complètement grâce à Xavier Dolan que j'en suis là, de toute façon. Sans lui, il n'y aurait rien de tout ça. Quand j'arrive sur un plateau, tous les acteurs et tous les artisans ont vu Mommy et ils m'en parlent. C'est rare.

Q Parmi les films que vous avez tournés cette année, on trouve Les temps difficiles, la nouvelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache, le fameux tandem à qui l'on doit Intouchables.

R Je joue la maîtresse de Jean-Pierre Bacri! Il s'agit d'un film choral qui a pour cadre la réception d'un mariage et tout ce que ça implique sur le plan de l'organisation. C'est un film qui s'inscrit vraiment dans le ton de tout ce qu'Éric et Olivier ont fait jusqu'à maintenant. Ils ont déjà été moniteurs dans des colonies de vacances et se sont eux-mêmes aussi retrouvés à gagner leur croûte dans des réceptions. Ça va leur ressembler. Ça a été une super belle expérience de tournage.

Q Quand vous avez commencé à être sollicitée pour des projets français, le hasard a voulu que l'un des premiers rôles qu'on vous offre soit celui d'une détenue dans La taularde, peu de temps après avoir quitté Unité 9.

R Oui, c'est mon deuxième projet en prison! Cela dit, le personnage que je joue dans La taularde est complètement différent de la Shandy d'Unité 9. Le film est plus grave, plus douloureux. Le personnage est aussi plus intense et c'est en ce sens que j'ai fait la recherche. Et puis, le tournage a eu lieu dans une vraie prison en vieilles pierres à Rennes, abandonnée depuis trois ans. Il y avait l'humidité, le froid. Et cette impression qu'avec tout ce qui s'est déjà passé là, le lieu te parle. En fait, j'ai le sentiment que les prisons françaises sont encore plus «rock and roll» que celles de chez nous. On a aussi fait de belles rencontres avec des figurantes qui ont déjà vécu ce genre d'expériences. Cela enrichit notre travail parce que ces femmes-là ont déjà une vérité dans leur corps, dans leurs paroles, dans leurs gestes. Elles sont très inspirantes. Cela dit, il y avait aussi des figurantes très le fun sur le plateau d'Unité 9. Mais là, pour utiliser une expression bien française, c'était «du lourd».

Q Dans La taularde, votre personnage devient la compagne de cellule du personnage qu'interprète Sophie Marceau, une femme qui choisit de faire de la prison à la place de son mari, maintenant évadé. C'est dire que vous partagez pratiquement toutes vos scènes avec elle. Comment s'est effectué le travail?

R Très bien! Sophie est une actrice très consciencieuse et nous sommes toutes là pour faire le meilleur travail possible. Je n'avais pas vraiment réalisé que j'allais jouer plusieurs scènes avec elle, car son personnage arrive dans la prison alors que la plupart d'entre nous y sont déjà. Pour avoir un regard plus spontané sur le milieu, Sophie n'était pas des ateliers que nous avons suivis afin de créer une dynamique entre des codétenues qui se côtoient et vivent ensemble depuis un moment. C'est à partir du moment où je deviens sa coloc que je partage des choses plus intimes avec elle.

Q Vous êtes venue au Québec pendant quelques jours pour tourner des scènes de Birthmarked, le nouveau film d'Emanuel Hoss-Desmarais, dans lequel vous donnez la réplique à Toni Collette et Matthew Goode.

R J'avais beaucoup aimé son film précédent, Whitewash. Mais je n'ai pas d'autres projets au Québec pour l'instant.

Q Quels sont les autres projets auxquels vous avez participé cette année?

R Il y a d'abord eu Les philosophes, une comédie de Guilhem Amesland dans laquelle je joue avec Vincent Macaigne et Hafsia Herzi, et aussi Espèces menacées, de Gilles Bourdos. En plus de la participation dans Les temps difficiles, j'ai aussi décroché un premier rôle dans Le rire de ma mère, coréalisé par Pascal Ralite et Colombe Savignac. J'ai par ailleurs eu l'occasion de tourner dans la série La forêt, diffusée sur la chaîne France 3, et aussi dans la série historique Versailles, dont quelques épisodes ont été réalisés par Louis Choquette. Et puis, j'ai reçu un appel de la réalisatrice Tonie Marshall pour remplacer dans son nouveau projet une actrice qui s'est désistée. Je me retrouve ainsi à devenir la partenaire de jeu d'Emmanuelle Devos dans un film - il n'a pas encore de titre - qui se passe dans un milieu de femmes d'affaires. Franchement, ça va bien!