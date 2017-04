Lily-Rose Depp: l'enfance de l'art

(Québec) À 17 ans, Lily-Rose Depp a déjà une montée des marches au Festival de Cannes et quatre longs métrages au compteur, dont La danseuse dans lequel elle incarne la grande Isadora Duncan. L'aînée des superstars Vanessa Paradis et Johnny Depp est tombée dans la potion quand elle était petite et a fermement l'intention de faire carrière au cinéma. Déterminée et articulée, elle connaît aussi déjà les rouages de l'interview, assurée comme une pro. Un peu trop.

«Elle a libéré toutes les danseuses de son époque de l'aspect très contrôlé et très mécanique de la danse», en adoptant une gestuelle très sensuelle et osant s'exhiber presque nue - ce qui était très choquant pour l'époque.

Celle-ci va utiliser sa passion pour la manipuler à son avantage. D'abord séduite par le scénario «très bien écrit» et le fait «que j'adore les histoires vraies», Lily-Rose Depp s'est ensuite documentée sur «cette icône de la danse» qu'elle connaissait vaguement. «Il faut faire des efforts pour apprendre ce qu'ils ont fait dans leur vie et leur mentalité. On peut prendre modèle sur ça.»

Lily-Rose Depp était aussi intéressée par le côté sombre de l'Américaine décédée tragiquement en 1927. «J'aimais bien son côté manipulatrice. C'était plus amusant pour moi de jouer ça. Il y avait une complicité très intéressante entre Loïe et Isadora qui ressemblait à l'amour, mais il y a aussi de l'admiration mutuelle. Isadora voit le pouvoir qu'elle a sur Loïe et s'en sert pour arriver à ce qu'elle veut.»

Controverse

La danseuse mise sur les personnalités antagonistes de ses deux protagonistes. L'une, torturée, introvertie et dissimulée derrière ses voiles, et l'autre, exubérante, «qui veut prendre du plaisir quand elle danse». Ce faisant, Stéphanie Di Giusto a beaucoup romancé la réalité, occultant la relation entre Loïe et son assistante Gabrielle (Mélanie Thierry) et inventant un personnage de comte fauché toxicomane (Gaspard Ulliel) dont Loïe est vaguement éprise.

Ce qui a causé une certaine controverse en France où on a accusé la réalisatrice et sa coscénariste de révisionnisme. Lily-Rose Depp se range résolument derrière son équipe. «Tous les artistes peuvent prendre des libertés pour faire de leur art ce qu'ils veulent. La plupart des choses dans le film se sont réellement passées.»

La danseuse, qui prend l'affiche vendredi, a eu un certain retentissement avant même sa sortie en France puisque le long métrage s'est retrouvé dans la section Un certain regard à Cannes, au mois de mai. Lily-Rose Depp a marché dans les traces de ses célèbres parents et effectué une montée des marches. «C'était surréel. J'ai jamais pensé que je serais là au tout début de ma carrière.»

Qui ne fait que débuter. La jeune actrice, qui a quitté l'école pour s'y consacrer, étudie avec soin tous les scénarios qui lui sont soumis en ce moment. Partageant une ressemblance frappante avec sa mère et jouant avec beaucoup de naturel, parfaitement bilingue, nul doute : la gloire l'attend.