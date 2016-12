Les confidences d'un directeur de la photographie

Aurora (Jennifer Lawrence) et Jim (Chris Pratt) sont les deux seuls passagers éveillés sur l'Avalon, un vaisseau en route pour un voyage de 120 ans vers une nouvelle planète à coloniser.

Frankie TAGGART

Agence France-Presse Le directeur de la photographie mexicain Rodrigo Prieto n'a plus grand-chose à prouver, après avoir collaboré pendant deux décennies avec les plus grands réalisateurs, d'Oliver Stone à Alejandro Iñárritu en passant par Pedro Almodóvar et Cameron Crowe.

Il n'a toutefois pas encore gagné d'Oscars, les récompenses suprêmes du cinéma américain. Nommé une seule fois pour Souvenirs de Brokeback Mountain d'Ang Lee (2005), il est l'un des favoris du cru 2017 pour son travail dans Silence, le nouveau Martin Scorsese. Le Mexicain pourrait ainsi poursuivre la conquête d'Hollywood entamée par son compatriote Emmanuel Lubezki, primé ces trois dernières années pour son travail avec des cinéastes mexicains eux aussi: Inarritu et Alfonso Cuarón. «C'est quelque chose qui me ferait plaisir bien sûr», mais «pas ce qui me motive quand je tourne», a expliqué à l'AFP celui qui a aussi filmé le thriller de science-fiction Passagers, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt.

