Hors champ

Le Soleil Suivre @moroSoleil La réplique de la semaine

«Je suis un phénix qui renaît de ses cendres.» - Sebastian Wilder (Ryan Gosling), un pianiste puriste de jazz, qui utilise une belle métaphore pour illustrer qu'il est comme un chat de ruelle qui retombe toujours sur ses pattes dans Pour l'amour d'Hollywood (La La Land) de Damien Chazelle.

Premières images

Ceux qui sont allés voir Rogue One en Imax 70mm ont découvert en exclusivité le prologue de Dunkerque, le très attendu film de guerre de Christopher Nolan. Pour nous consoler, on a au moins un premier extrait spectaculaire pour nous mettre dans le bain, avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy et Harry Styles dans le rôle de soldats anglais lors de l'évacuation presque miraculeuse de Dunkerque, en France, en 1940. Sortie prévue: 21 juillet 2017

Retour en arrière

Il y a 15 ans, le 19 décembre précisément, le premier chapitre de la trilogie du Seigneur des anneaux prenait l'affiche. La communauté de l'anneau a rassuré les inconditionnels de J.R.R. Tolkien, qui craignaient qu'on massacre l'oeuvre-culte. Finalement, ce ne sont pas que les lecteurs qui sont allés au cinéma : les spectaculaires longs métrages de Peter Jackson ont amassé près de 3 milliards $ au box-office. Véritable succès public et critique, la trilogie s'est terminée par une accolade monstre. Son dernier volet, Le retour du roi, a été couronné de 11 Oscars. Malheureusement, Jackson s'est mis en tête d'adapter Le hobbit...

Fondu au noir

Michèle Morgan, actrice emblématique du cinéma français au sommet de sa gloire, est décédée mardi à 96 ans. Malheureusement, sa carrière fut souvent prisonnière de la célèbre réplique de Jean Gabin dans Quai des brumes (Marcel Carné, 1938) : «T'as d'beaux yeux, tu sais.» Elle sera surtout victime de la Seconde Guerre mondiale, qui coupe sa carrière en plein élan avec un exil américain manqué, et de l'arrivée de la Nouvelle Vague au début des années 60. Un film de Deville et un autre de Lelouch, sur le tard, lui permettront de tourner la page et de se consacrer à la peinture jusqu'à son décès. Panoramique en cinq films.

