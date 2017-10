La cassette de Mélanie Joly

Un étudiant en philosophie, un propriétaire de gym, un auteur de romans jeunesse et un mixologue sont parmi les gars qui accompagnent les filles à Bali, destination de la 11e saison d'Occupation double, lancée dimanche soir sur V. Si cette édition a des différences avec les précédentes, comme on nous l'avait promis, elles sont bien plus dans les revirements de la formule que dans le type de candidats.

Pour le tapis rouge, Jay Du Temple a mis à profit son métier d'humoriste avec quelques gags sur les anciens animateurs, accueillis par des rires plutôt timides. Parmi les surprises de la soirée: un huitième gars choisi par l'assistance et l'annonce d'un second tapis rouge dans quelques semaines.

Les filles devaient choisir sept gars parmi 15 candidats. D'abord désignés uniquement à partir de leur physique, les gars devaient ensuite convaincre les filles de les emmener avec elles à Bali. Dans un exercice un peu humiliant, comparable au choix d'une côtelette de porc au comptoir des viandes, celles-ci devaient ensuite délibérer devant tout le monde, y compris le candidat, à micros ouverts. Ajoutez ici plusieurs rires nerveux et des conversations sans profondeur.

Choisi le premier, Louis-Philippe, propriétaire d'un gym de 27 ans, s'est vendu en se disant papa d'un garçon de trois mois, avant de dévoiler qu'il s'agissait... d'un raton laveur. L'humour a aussi payé pour Adamo, musicien italien, à qui les filles ont dit oui sans même délibérer.

Les filles semblaient afficher un intérêt pour les gars plus vieux, mais ont dit oui à Philippe, 22 ans, étudiant en philosophie, l'intello du groupe, qui se voit déjà dans la maison de l'amour la première semaine. Même si les métiers des gars sont plus variés, reste qu'ils ont tous un look très Occupation double.

Karym, 21 ans, agent de sécurité, a d'abord eu droit à la face de dégoût de la caractérielle Karine. «Moi, 21 ans, ça me turn off d'un coup!» a lancé le mannequin de... 22 ans. Ses consoeurs n'étaient pas du même avis, lui donnant tout de suite son passeport pour Bali. Elles ont ensuite eu beaucoup de mal à se décider pour Kris, charpentier menuisier de 28 ans, de Saint-Hubert, qui dit toujours tout à sa mère.

Autre coup de coeur des filles pour Pascal-Hugo, auteur de livres jeunesse de 26 ans, né à Chicoutimi et qui a grandi à Québec. Sa toque à la Jay Du Temple y était-elle pour quelque chose?

Les six qui n'ont pas été choisis au départ devaient faire l'objet d'un choix final pour le septième candidat. Alanis, la fille de motocross qui n'aime pas le maquillage, a été désignée par les gars pour le septième et dernier choix de gars. L'élu: Sansdrick, entrepreneur en design de 28 ans. Restait un huitième choix, qu'on a laissé au public. Yury, mixologue de 28 ans, a eu cette chance.

Chez les exclus, Samuel P., 20 ans, entrepreneur, aurait dû mieux préparer sa présentation, qu'il a livrée péniblement. Sans surprise, les filles lui ont indiqué la sortie. Marc-André 29 ans, un éducateur de Montréal, pour qui la vie ne devrait pas être une affaire de «like», et qui croit en l'amour véritable, a aussi dû partir. «Trop gentil pour moi», a lancé Jessie. Déjà lundi, un premier gars devra quitter l'aventure.

Les maisons des filles et des gars sont somptueuses, mais les chambres, toujours aussi exiguës. Tournée à Bali, la dernière demi-heure de l'émission de 90 minutes a pris des allures de «Vol 920», avec une épreuve de plongée et un décor de carte postale. «Les gars étaient sex en chest!» a lancé une des filles. Pas de doute, on est bien à Occupation double.