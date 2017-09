Retour de la grand-messe

L'acteur affirme qu'il s'agit de «l'un des films les plus anxiogènes [qu'il connaisse]. Les gens qui vont le voir disent : "On manque d'air." [...] Quand mes amis vont le voir, je leur souhaite de passer un très mauvais moment!» blague-t-il. Sur le plateau, on le surnommait «Furieux Bégin».

Parce que le nouveau flic de District 31 nous a vraiment donné envie de courir voir son film, Les rois mongols , décrit par Guy A. Lepage comme un croisement entre un Conte pour tous et Les ordres de Michel Brault. L'animateur a pleuré 10 fois en le voyant, et en est sorti aussi ébranlé que lorsqu'il a vu La vie est belle de Roberto Benigni.

L'expert en géopolitique Charles-Philippe David y est allé de sa propre «question qui tue» au sujet du conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord : «Est-ce que Donald Trump est capable de trouver une façon de négocier avec Kim Jong-Un après les mots qu'il a prononcés?» Son collègue Loïc Tassé se demande s'il n'y a pas un peu de bluff dans sa dernière intervention, et croit toujours en une négociation possible. Mais si négo il y a, les États-Unis sortiraient probablement perdants et devraient se retirer de cette partie du monde. Et il faudrait que la Chine exerce plus de pression, croit Charles-Philippe David.

Les artistes se demandent souvent s'ils servent à quelque chose. De là Faire oeuvre utile , le nouveau livre d'Émilie Perreault, qui fait le constat contraire : oui, l'art peut sauver des vies. Elle relate l'histoire d'une jeune fille, qui a choisi d'abandonner le voile et de renoncer à sa religion après avoir vu un monologue de Mariana Mazza. Et Suzanne Prince, dont le père a péri dans l'incendie de son camion sur l'autoroute métropolitaine, qui est allée voir 887 de Robert Lepage. Son père l'avait vue peu avant sa mort, et l'a chaudement suggérée à sa fille. La pièce a «réparé quelque chose» en elle. L'auteure a aussi provoqué une rencontre salutaire entre Biz et ce père qui a oublié son enfant dans une voiture.

Autre oeuvre utile, Big Little Lies aborde entre autres la violence conjugale crûment, obtenant beaucoup d'échos chez les victimes. Une semaine après avoir reçu son Emmy pour cette magnifique série, Jean-Marc Vallée confie comment il se sent chez lui parmi ses confrères américains. «J'ai pris ma place et je l'aime bien, je dois l'avouer. On m'a bien accueilli. Je me sens respecté, je me sens aimé, je me sens apprécié», dit-il, précisant qu'il ne vit pas aux États-Unis, mais bien à Montréal, où il fait le montage de toutes ses productions.

Le réalisateur chouchou de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et compagnie doit-il gérer de gros égos sur ses plateaux? «Par moments, mais très peu. [...] Ça ne se passe pas sur le plateau. Ça se gère à l'extérieur.»

Si on compare à nos productions, Vallée a eu droit à des moyens éléphantesques pour réaliser Big Little Lies. Budget : 63 millions $ et 91 jours de tournage pour sept épisodes. Là-bas, on tourne quatre pages de textes par jour. Pour Trauma ici, il fallait en compter 24, et pour District 31, c'est 39!

Il avait dit non à une deuxième saison sur HBO, mais a réfléchi depuis. Pas une suite directe, mais un scénario où on laisserait passer quelques années. On se le souhaite.