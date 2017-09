La critique n'est pas morte

(Montréal) CHRONIQUE / C'es t juste de la TV perdra-t-elle de son mordant avec le départ de Serge Denoncourt? J'en serais bien étonné. Nathalie Petrowski, qui le remplace dès le 22 septembre à l'émission d'Anne-Marie Withenshaw, n'a pas la langue de bois. On l'a encore vu cet été aux Échangistes, où elle osait souvent poser les questions les plus délicates et franches.

Thérèse Parisien et Dave Ouellet, avec qui elle échangera, ne donnent pas leur place non plus. Encore cet automne, l'émission de 22h ferme la grosse soirée d'ICI ARTV, l'une des dernières chaînes à faire de la critique culturelle. Denoncourt doit partir à l'étranger plusieurs mois, mais a tout de même accepté de participer à Esprit critique, le rendez-vous de Marc Cassivi et Rebecca Makonnen, déplacé le jeudi à 20h, et rediffusé le dimanche à 17h sur ICI Radio-Canada Télé. Jean-Sébastien Girard de La soirée est (encore) jeune fera les entrevues à la place de Fabien Cloutier. Son premier invité: Jean-Philippe Wauthier.

Info, sexe et mensonges s'était beaucoup améliorée depuis les Fêtes. Marc Labrèche assure que la deuxième saison, le vendredi à 21h, conservera cette formule, avec encore plus de parodies. On y reverra son pastiche de Céline - et sa «coiffure de secrétaire médicale des années 90», dixit Labrèche -, mais aussi son personnage de Melville Boulard, qui coanimera son propre Téléjournal avec son frère. À 21h30, MC Gilles enchaîne avec Paparagilles, qui s'est arrêtée à Forestville sur le tournage de la série inspirée de La vérité sur l'affaire Harry Quebert avec Patrick Dempsey, en plus de faire un saut au TIFF à Toronto. Mariana Mazza n'est plus collaboratrice, mais sera la première invitée du Winnebago.

La nouvelle case du lundi à 21h, Artistes en vedette, se consacre à la culture. On y trouvera des captations de concerts classiques, de spectacles et de pièces de théâtre. Une soirée hommage à Leonard Cohen est prévue le 13 novembre. Les émissions de La soirée est (encore) jeune arriveront le même week-end à la radio et la télé. Sur ICI ARTV, on parle du dimanche 24 septembre à 19h. Une fois par mois, l'équipe se déplace au Corona, où l'émission sera enregistrée devant un plus large public.

Les grandes entrevues de Stéphan Bureau sont terminées, mais les rencontres de Véronique Cloutier à Rétroviseur, pour l'instant disponibles sur Véro.tv, arriveront à ICI ARTV les jeudis soir de novembre et de décembre à 21h, à raison de deux par soir. France Castel, Michèle Richard, Normand Brathwaite et plusieurs autres reviennent sur des propos qu'ils ont tenus par le passé.

Soulignons que la nouvelle version de la série Anne a connu un énorme succès en août, ralliant 151 000 téléspectateurs, des chiffres qui ont fait bondir les parts de marché d'ICI ARTV. La deuxième saison n'est pas encore confirmée. Sachez que la minisérie Le siège, avec Gilles Renaud et Alexandre Goyette, sera diffusée en primeur dès le samedi 21 octobre à 21h sur ICI ARTV, avant d'arriver sur la chaîne principale à la fin de l'automne. On annonce aussi de nouveaux épisodes d'Appelez mon agent en novembre et d'Outlander - Le chardon et le tartan en décembre.

ICI Explora, qui lance aussi sa nouvelle programmation, ramène Les aventures du Pharmachien dans 13 nouvelles demi-heures. Pour la science, Olivier Bernard a jeûné plusieurs jours, testé une crème antirides d'un seul côté du visage, et même fait analyser le contenu de son intestin. Soyez patient, ça ne commence que le 1er décembre. Il faudra attendre à février pour six nouvelles émissions de Sexplora. Dans l'épisode sur la fertilité, un généreux preneur de son a fait don de son sperme dans une expérience de fécondation in vitro. Lili Boisvert se demandera aussi si l'être humain est fait pour la monogamie. En octobre, le mercredi à 22h, la série documentaire Neuf mois pour la vie montrera l'évolution d'une grossesse comme jamais auparavant.

Un record pour District 31

Remis de la révélation de District 31, lundi dernier? Le premier épisode de la saison a fracassé un record d'écoute, retenant 1399 000 téléspectateurs, avides de connaître enfin le sort de Nadine et Patrick. L'émission d'ICI Radio-Canada Télé a été la plus regardée lundi soir, tous réseaux confondus, alors que TVA a dominé tout le reste de la soirée. À 19h30, Boomerang (954 000) l'a emporté sur la première de Trop (661 000). À 20h, L'Échappée obtient le deuxième meilleur score de la soirée avec 1112 000 fidèles contre 604 000 pour la première de Faits divers. À 21h, L'imposteur - la suite (891 000) conserve la position de tête devant la première d'Olivier (675 000).

Je ne suis clairement pas le public cible de Lâchés lousses, l'émission d'humour tarte à la crème de Charles Lafortune et Messmer. Pour sa première, mardi à 19h à TVA, elle a néanmoins attiré en moyenne 947 000 curieux pour l'heure, et 832 000 durant la demi-heure de District 31, vue par 1050 000. À 19h30, La facture a été suivie par 638 000 fidèles sur ICI RC Télé. L'arrivée d'O' à 20h à TVA a fait mal à Unité 9, la première ralliant 925 000 accros contre 1337 000 pour la seconde, en baisse. À 21h, léger avantage pour L'heure bleue à TVA (884 000) contre Mémoires vives à ICI RC Télé (797 000).