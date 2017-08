On allonge les saisons à Télé-Québec

(Montréal) CHRONIQUE / Ça va plutôt bien à Télé-Québec, où Christian Bégin a cartonné tout l'été. Alors qu'on y souffle 50 bougies, «l'autre télé» maintient ses parts de marché à 3,9 % et voit son budget bonifié de deux millions de dollars par année pour les cinq prochaines années. Et avec la SODEC, la télé publique a acheté l'édifice patrimonial Au-Pied-du-Courant, actuellement occupé par la SAQ sous le pont Jacques-Cartier, où elle emménagera à l'hiver 2019. Dieu sait ce que deviendront les studios trop souvent inoccupés de l'édifice actuel. Télé-Québec n'aura plus de studios à gérer dans sa nouvelle maison, tout étant produit au privé.

La présidente-directrice générale, Marie Collin, dit avoir travaillé fort pour que l'argent soit à l'écran plus que jamais cette année. Certaines émissions voient leur saison allongée, et on a pu étoffer la grille du printemps et de l'été. Fini le temps où le diffuseur fermait presque boutique en avril.

Dévoilée mercredi aux journalistes, la nouvelle programmation comprend plusieurs nouveautés intéressantes, qui commenceront pour la plupart dans la semaine du 11 septembre. Avec L'indice Mc$ween, oubliez les magazines qui parlent d'économie sérieusement. Avec sa touche humoristique habituelle, le comptable Pierre-Yves McSween veut parler d'argent «comme Lili Boisvert parle de sexe», dit-il, faisant référence à l'animatrice de Sexplora. Parmi les collaborateurs : Mini McSween, une réplique enfant de l'animateur, qui en connaît aussi pas mal sur l'économie. Télé-Québec programme l'émission le jeudi à 19h30, un soir sur lequel elle mise beaucoup cette saison. À 20h, De garde 24/7 revient pour une troisième saison, dans un format d'une heure au lieu de 30 minutes. Il faudra faire le deuil de nos docteurs préférés, puisqu'on déménage à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et on démarre la saison avec un médecin confronté pour la première fois à l'aide médicale à mourir.

Très pertinente à Plus on est de fous, plus on lit! sur ICI Radio-Canada Première, Marie-Louise Arsenault effectue un retour à la télé, à l'animation de Dans les médias, pour analyser ces images qui nous parviennent par centaines chaque jour. Avec leurs yeux d'experts, Donald Cuccioletta, Arnaud Granata, Raed Hammoud et Noémi Mercier scrutent chaque jeudi à 21h les phénomènes médiatiques de la semaine.

Beaucoup, beaucoup de documentaires dans la case de 20h en semaine. Le jeudi 14 septembre à 20h, Claire Lamarche propose L'écran roi, sur l'impact des tablettes et des téléphones sur le cerveau des jeunes. Quarante-deux pour cent des ados en feraient une mauvaise utilisation.

Le directeur général des programmes, Denis Dubois, a parlé de «bromance» en présentant Patrick Lagacé et son nouvel acolyte de Deux hommes en or, Pierre-Yves Lord. Le duo a déjà tourné des images de nuit pour l'ouverture de l'émission, qui scellera leur union le vendredi 15 septembre à 21h. On souligne les 20 ans et la 500e émission des Francs-tireurs, en ondes le mercredi à 21h, avec un retour sur les grands dossiers. Parlant de longévité, Belle et bum célèbre ses 15 ans, en commençant le samedi 16 septembre à 21h avec le spectacle présenté au Parc de la francophonie, durant le dernier Festival d'été.

La télé jeunesse a toujours la cote à Télé-Québec. À 18h, Cochon dingue n'a pas tardé à se faire un public. Conseils de famille passe de une à trois diffusions par semaine, du lundi au mercredi à 18h30. Et on transforme Génial! en quotidienne de 30 minutes, du lundi au jeudi à 19h, un rendez-vous familial.

Les Appendices n'ont plus leur série, trop peu regardée la saison dernière, mais reviennent pour deux spéciales, une pour les 50 ans de Télé-Québec, et une revue de l'année, le 30 décembre. Pour Like-moi!, on nous servira de nouveaux bloopers aux Fêtes avant la troisième saison en janvier. L'auteur Marc Brunet a eu envie de traiter de mode, de consommation et des milléniaux sur le marché du travail. Bien sûr, Gaby Gravel sera de retour.