TVA, la télé qu'on regarde en direct

(Montréal) CHRONIQUE / On racontait jadis que même les «barres de couleur» - quand elles existaient encore - faisaient des cotes d'écoute à TVA. Les vrais fans du réseau le regardent toujours avec autant de fidélité. À l'heure où les gens visionnent de plus en plus la télé en différé, sur leurs tablettes et sur leurs cellulaires, TVA reste la chaîne généraliste la plus regardée en direct.

«On réussit à créer l'événement», s'est réjouie la directrice principale, chaînes et programmation, Suzane Landry, au moment de dévoiler sa nouvelle programmation, lundi. Ainsi, 90 % de l'écoute de TVA s'effectue à la diffusion en direct. Et on ne parle pas des vieux; la proportion est de 87 % chez les 25-54 ans. À notre époque, c'est en effet beaucoup.

Parmi la trentaine de productions originales cet automne, quelques nouveautés, dont Lâchés lousses, avec Charles Lafortune et Messmer. On croit assez au concept pour le programmer contre District 31, le mardi à 19h, à partir du 12 septembre. Des volontaires passeront des épreuves, hypnotisés par Messmer, toujours dans un contexte humoristique. «On n'est pas dans l'humour engagé, mais plus dans la tarte à la crème», a lancé Charles Lafortune, lui-même souffre-douleur de Messmer à l'occasion.

L'animateur revient par ailleurs à La Voix junior, suivie par 2,3 millions de fidèles l'an dernier. Marie-Mai, Alex Nevsky et Marc Dupré reviennent comme coachs. Début : dimanche 24 septembre à 19h. Dès le lendemain à la même heure, Maripier Morin animera La Voix junior extra, nouvelle formule qui promet d'en montrer plus sur les coulisses que les anciens résumés du lundi. En attendant le retour de la sixième saison de La Voix, à l'hiver.

Toujours le dimanche, on prend une pause d'Accès illimité pour proposer de nouveaux rendez-vous à 21h. D'abord, Conversation secrète, inspirée d'un concept français, avec Paul Arcand. Il y en aura huit d'ici le printemps. De grandes entrevues, à l'extérieur des studios, épiées de loin par les caméras. On en a déjà tourné une, mais on ne veut pas donner de noms d'invités pour l'instant. Ceux-ci pourraient avoir un lien avec l'actualité, mais pas forcément. Impatient de voir le résultat. La première est prévue le 24 septembre.

En alternance, Jean-Philippe Dion anime La vraie nature, autre adaptation d'une émission française, Parenthèse inattendue. Trois personnalités sont réunies dans un chalet, pour en tirer le maximum de confidences. Mario Pelchat, Étienne Boulay et Mariana Mazza ont tourné une première émission. Les invités ne savent pas qui sont les autres avant de se voir. À voir dès le 8 octobre.

Retour attendu de plusieurs séries, dont ma préférée, L'imposteur, pour une deux­ième et dernière saison, le lundi 11 septembre à 21h.

Le sort de Philippe/Youri (Marc-­André Grondin) sera donc scellé à la fin de l'automne, dans cette saison intitulée L'imposteur, la suite. Ainsi en ont décidé les auteurs, Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau, qui considèrent qu'il valait mieux s'arrêter, malgré le succès de la série. Il est vrai qu'il deviendrait de plus en plus difficile de dissimuler la véritable identité du personnage principal. Pour Au secours de Béatrice, ce sera aussi, hélas, la dernière saison, qui finira au printemps.

On a beaucoup ri lundi en voyant les extraits de la troisième saison de Boomerang, avec Patrick (Antoine Bertrand) qui doit continuer de jouer les amoureux avec son bon ami Sylvain (Fabien Cloutier), faisant même la une de la revue gaie Fugues. Cet automne, on inversera les rôles puisque les parents de Karine (Catherine-Anne Toupin), privés de leur demeure, iront vivre chez leur fille et son chum. Toujours le lundi à 19h30.

L'heure bleue ayant pris la case du mardi à 21h, on recale O' à 20h, contre Unité 9. Un choix risqué, mais calculé de TVA, qui souhaite concentrer ses grandes fictions en début de semaine. L'échappée revient le lundi à 20h, avec Rémy Girard dans le rôle du père énigmatique de Brigitte (Julie Perreault). Si vous n'avez pas vu Blue Moon avec Karine Vanasse sur le Club illico ou sur Addik, vous pourrez vous reprendre à TVA, le mercredi à 21h. L'autre nouveauté de l'automne en fiction est américaine, Survivant désigné, avec Kiefer Sutherland, le jeudi à 21h.

TVA a aussi dévoilé le reste de la distribution de la comédie En tout cas, prévue pour l'hiver. Outre Guylaine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé, qui sont Danielle et Annie, mère et fille, Mickaël Gouin joue le fils, Diane Lavallée et Laurence Leboeuf, la tante et la cousine (mère et fille à l'écran comme dans la vie), Yan England, l'ex d'Annie, Yves Jacques, un prof d'université, Sophie Faucher, une voisine et amie de Danielle, et Andrée Lachapelle, sa mère. L'autre série de l'hiver, Fugueuse, avec Claude Legault, Lynda Johnson, Ludivine Reding et Danielle Proulx, s'annonce tout aussi bouleversante que Pour Sarah, de la même auteure, Michelle Allen.

En semaine à 19h, contre District 31, on renonce donc au format quotidien, même pour l'hiver prochain. Piment fort ayant été rayé de la grille, on annonce déjà pour le mardi à 19h Face au mur, adaptation du jeu The Wall, qui fait fureur à NBC et en France sur TF1. Possible de remporter de zéro à un million de dollars dans ce jeu à haut niveau d'adrénaline. À ne pas confondre avec Le mur, qu'animait Benoît Gagnon à V.

Tourné à Québec, le nouveau magazine santé et mieux-être, Bien, animé par Saskia Thuot, commence le samedi 16 septembre à 10h. Les déboires de l'animatrice, mise à l'amende le mois dernier pour deux délits de fuite, concernent sa vie privée, considère TVA, qui maintient son association avec elle.

Salut Bonjour entreprend rien de moins que sa 30e saison. Le concept ne s'use pas, même que la demi-heure qu'on a ajoutée de 9h30 à 10h l'automne dernier, a fait bondir de 30 % l'auditoire dans cette case. Gino Chouinard est de retour la semaine prochaine.