Occupation double à l'assaut du dimanche

(Montréal) CHRONIQUE / Jay du Temple avait 11 ans quand Occupation double a commencé. Trop jeune pour s'intéresser aux rivalités et aux stratégies de la téléréalité numéro un au Québec. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l'humoriste roule sa bosse depuis quelques années, et cumule les apparitions dans Like-moi! , et chaque semaine dans Coge G. à VRAK. C'est à lui que Productions J a confié l'animation d' Occupation double , tournée dans l'île paradisiaque de Bali, et diffusée durant 12 semaines à V cet automne. Miser sur un nouveau nom en télé, c'est totalement 2017.

On est assez confiant à V pour loger l'édition de 90 minutes le dimanche soir, contre les gros canons de la concurrence, La voix junior à TVA et Tout le monde en parle à ICI Radio-Canada Télé. La chaîne n'avait pas osé se mesurer aux autres ce soir-là depuis Big Brother en 2010. Et ce n'est pas tout : l'émission se déploiera en trois autres demi-heures le lundi, le mardi et le mercredi, en plus de l'émission en coulisses, le jeudi. Après chaque émission à V, les plus mordus pourront zapper vers MusiquePlus pour regarder ODplus en direct, un genre d'Antichambre, où l'animatrice Marina Bastarache - ex-Célibataires et nus - reviendra sur l'émission avec divers collaborateurs, dont Laurie Doucet, révélée par Occupation double en Californie. Le Youtubeur Nabil Lahrech est aussi du nombre, lui que Julie Snyder a découvert grâce à son fils Thomas, un vrai fan.

Coiffée du casque de construction obligatoire, Julie a convoqué la presse dans les locaux des Industries Bonneville à Beloeil, fabricant de la maison préusinée que remportera le couple gagnant, d'une valeur de 400 000 $. Un chalet de style urbain, avec terrasse sur le toit, qu'on installera en pleine nature à Mont-Tremblant, et d'où proviendra la première émission de la série, début octobre.

Plusieurs changements dans cette nouvelle mouture. D'abord, les candidats auront des téléphones intelligents à leur disposition, une première. Mais attention, ils ne pourront d'aucune façon communiquer avec l'extérieur ou lire les réactions du public à leurs frasques. À quoi ça sert alors? À prendre des photos ou écrire des commentaires destinés aux réseaux sociaux, qui ne seront publiés qu'au moment de la diffusion de l'émission, trois semaines après l'enregistrement. Oubliez les textos et l'application Tinder, il va sans dire.

Si la production tient parole, on aura droit à un choix plus éclectique et moins stéréotypé de candidats, «physiquement, culturellement, intellectuellement», annonce Julie Snyder. Pour se distancer de l'ancienne formule, on a changé le logo et on rafraîchira le thème musical. On promet que l'émission n'aura jamais été aussi interactive, promettant une expérience 360 sur le Web, et même des ODmojis, équivalents emojis adaptés à l'émission.