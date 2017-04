De Louis XIV à Jean Perron

(Montréal) CHRONIQUE / François Morency est certainement l'un de nos meilleurs animateurs de galas. Ses deux soirées des Olivier étaient parmi les plus drôles, particulièrement celle de l'an dernier, pourtant présentée en plein scandale de censure. Morency a de la répartie, et sait faire preuve de jugement, en toutes circonstances; ses gags atteignent leur but sans jamais être déplacés. Et ça marche.

Surprenant qu'il n'ait pas eu sa propre émission depuis la fin de Merci bonsoir à TVA en 2004. Il a fallu le projet Ouvrez les guillemets, une nouvelle émission de variétés humoristique, pour lui donner envie de revenir à un rythme régulier à la télé, cette fois pour 10 semaines sur ICI Radio-Canada Télé.

Diffusée au cours de la saison 2017-18, l'émission sera bâtie autour de citations de l'histoire ancienne et récente, y compris celles dont nous abreuvent chaque jour les réseaux sociaux, et dont on se moquera, bien entendu. Deux collaborateurs humoristes en rotation et un invité, provenant du milieu artistique, politique ou sportif, assisteront chaque semaine l'animateur. «L'invité doit avoir au moins 20 ans d'expérience, pour qu'on aille piger dans ce qu'il a dit au fil des ans et s'amuser avec ça», explique François Morency. Tournée en janvier, l'émission pilote réunissait Jean-Michel Anctil, Antoine Vézina et l'invitée, Pénélope McQuade.

Ces citations, qui inspireront des sketchs et des prestations comiques, ne seront pas reliées à l'actualité, mais pourront provenir autant de Louis XIV que de Jean Perron. «On pourrait très bien prendre des citations de partout dans le monde, en n'importe quelle langue et de n'importe quelle époque», poursuit François Morency. On parle aussi bien de répliques de films, de paroles de chansons ou de jingles de publicités, généralement peu glorieux.

L'émission d'une demi-heure sera tournée devant un public d'au moins 200 personnes. «On veut que ce soit l'atmosphère d'un show», affirme l'humoriste. Chaque semaine, on aura une thématique, comme le sport, la politique, les réseaux sociaux. «Au pilote, pour parler d'amour, on a sorti des répliques du film Mon fantôme d'amour et des annonces de gens qui cherchent l'amour sur Internet.»

François Morency sera de retour à l'animation des Olivier en décembre prochain, sur la même chaîne.

La voix déplacée au lundi de Pâques

À la dernière minute, TVA a choisi de déplacer le premier direct de La voix au lundi de Pâques à 19h30, pour ne pas avoir à affronter le match des séries éliminatoires de hockey, la veille. À cette occasion, Charles Lafortune recevra la jeune chanteuse britannique Birdy, qui sera accompagnée des candidats dans le numéro d'ouverture. Ce n'est pas la première fois que le diffuseur prend une telle décision. À l'époque de Star Académie, le gala final a déjà été présenté le lundi de Pâques, étant donné que le dimanche, les familles se réunissent souvent pour fêter. Quand, en plus, le Canadien est en séries, et diffusé à TVA Sports, autant s'enlever du chemin. Et au prix qu'on a payé les droits du hockey, inutile de se cannibaliser. Reste que ce sera difficile pour Tout le monde en parle dimanche chez l'ennemi.

Virtuose aura une troisième saison

J'ai appris que Gregory Charles reviendra pour une troisième saison à la barre de l'émission Virtuose, l'hiver prochain à ICI Radio-Canada Télé. Les jeunes prodiges de la musique classique peuvent donc déjà accorder leurs instruments pour espérer se tailler une place dans la prochaine saison. À Marc Hervieux, désigné comme «témoin», s'est ajoutée cette saison Gabriella, révélée l'an dernier à The Voice en France. Aucun détail n'a encore été donné sur la saison à venir.