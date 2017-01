Wyclef Jean et Pierre-Yves Lord, comme deux frères

Richard Therrien

Il y a des dimanches où l'étoile du match s'impose d'elle-même à Tout le monde en parle. Et il y en a d'autres où elle se partage, comme hier, entre Wyclef Jean et Pierre-Yves Lord, qui nous ont donné un très bon moment de télévision. Assis côte à côte, la légende du hip-hop et l'animateur de Québec rigolaient ensemble comme des frères, et c'était beau à voir. La magie a opéré, les deux ont même échangé leurs numéros de cellulaire après l'émission.

Wyclef Jean, qui lance un minialbum, a raconté que sa mère écoutait des chansonnettes françaises alors qu'il était enfant, ce qui lui a fait aimer le genre. Il a repris Ne me quitte pas, une version où «Brooklyn rencontre Brel». Plein d'humour, l'artiste a fait la cour à Lise Dion à plusieurs reprises, disant que l'alcool le rendait «cochon», «horny man» en anglais. On est revenu sur la fin des Fugees, en raison notamment de la relation malsaine qu'il entretenait avec Lauryn Hill. «Ne faites pas la même erreur que moi. Mêler affaires et plaisir peut porter à conséquence», a-t-il envoyé comme message. Il a toutefois rappelé que les Fugees sont toujours sous contrat avec Sony Records pour deux autres albums. Lauryn Hill et lui seront tous deux du Miami Kaya Fest. Et s'ils rechantaient ensemble? «Tout peut arriver. Les paris sont ouverts.» Wyclef Jean a défendu sa fondation pour aider Haïti, accusée d'irrégularités, et qui lui a valu une crucifixion sur la place publique. «Après la crucifixion, il y a la résurrection», a-t-il conclu. Après avoir voulu se présenter à la présidence de son pays d'origine, sans succès, l'artiste défend le président haïtien élu, Jovenel Moïse, accusé de corruption, et lui laisse 100 jours pour faire ses preuves. Plus tôt, Pierre-Yves Lord avait déjà été très bon, faisant souvent rire l'assistance. Par son intérêt pour les cocktails, on pourrait croire que Pierre-Yves Lord abuse de l'alcool, mais loin de là. «Je ne bois pas tant que ça», affirme celui qui a créé la marque et la communauté Boire. Né en Haïti en 1979 de parents inconnus, il a été adopté à un an par un couple de Québécois. L'animateur de Québec a parlé de son adolescence houleuse, durant laquelle il se promenait d'un foyer d'accueil à un autre. C'est sa passion pour les communications qui lui a permis de trouver sa voie et de ne pas devenir un «bum». Même s'il anime au micro de CKOI à Montréal, Pierre-Yves Lord choisit de rester à Québec. Il dit profiter du meilleur des deux villes : le dynamisme culturel et professionnel de Montréal et le confort douillet de la banlieue de Québec. Dans une entrevue Québec-Montréal, il a dit préférer les bars de la capitale, sa circulation plus fluide, mais choisit les restos de la métropole et son hiver plus court.

Agrandir Assis côte à côte, la légende du hip-hop Wyclef Jean et l'animateur de Québec Pierre-Yves Lord (photo) rigolaient ensemble comme des frères. fournie par ICI Radio-Canada Télé