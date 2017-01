Paul Arcand devient le confident de TVA

Depuis 12 ans, le morning man le plus écouté au pays en a reçu des propositions pour revenir à la télé. Mais aucune d'entre elles ne parvenait à le faire vibrer. On lui a même offert d'animer un jeu-questionnaire! Quand Fair-Play est arrivé avec Conversation secrète, il a été charmé par sa formule, mais aussi parce qu'elle ne revient pas chaque semaine; 10 émissions d'une heure sont prévues pour la saison 2017-2018, dans une case horaire qui n'est pas déterminée. Le dimanche, dans les créneaux laissés vacants par la fin du Banquier? On sait seulement que la première sera diffusée à l'automne.