(Montréal) CHRONIQUE / Les deux émissions avec lesquelles j'entreprends 2017 risquent de vous faire pleurer. La première, de rire, la seconde, de chagrin. Pour le reste, il n'existe pas d'émissions plus à l'opposé que Les recettes pompettes et L'heure bleue.

On commence par la drôle? Pour la troisième saison de ses Recettes, qui commence lundi à 20h30 à V, Éric Salvail parvient à faire grimper l'indice de survoltage en studio. Les invités des deux premières émissions montrées aux journalistes sont complètement déchaînés et incontrôlables. La première avec une Mélanie Maynard qui devient déjà ivre après cinq minutes. «On s'égare», lui lance l'animateur. «On s'Edgar Fruitier», lui répond la comédienne pompette. Dans la seconde, on convie deux anciens colocs, Phil Roy et Pier-Luc Funk, qui agissent comme des ados durant toute la demi-heure.

En permettant plus de folies aux invités, on étire encore un peu plus l'élastique de la tolérance du public. Voir des artistes prendre un coup à l'écran n'est plus tabou, on ne se gêne plus. Même qu'on en rajoute. Végétarienne qui ne s'assume pas, Mélanie Maynard ne m'a jamais autant fait rire que dans cette émission, où elle abuse de la nouvelle caméra cachée dans le micro-ondes, qui permet aux artistes de délester leur trop-plein. Julie Snyder et Joël Legendre recevront ses appels téléphoniques un peu décousus.

«C'est ma dernière année», dira l'animateur, l'air excédé, au terme de l'émission avec Phil Roy et Pier-Luc Funk. On ne le croit pas sincère une seconde. Pas sûr que je passerais une soirée avec ces deux numéros, dont les pitreries tournent à la bataille de nourriture; jus de citron dans l'oeil, visages farinés pour imiter une scène de Maman, j'ai raté l'avion, et lancer du pain tranché. Leur spaghetti, préparé avec des produits achetés au magasin à un dollar, s'annonce tellement dégoutant qu'ils finissent par commander une pizza. Le duo finit par se calmer dans le segment «Autour du four», où ils feront même quelques confidences.

Surpris de lire le nom de France Castel, qui viendra avec Michel Barrette? La chanteuse et comédienne a prévenu qu'elle n'avait pas de problèmes avec l'alcool mais bien avec la drogue. Les shooters lui sont donc permis. Mariana Mazza finira en brassière, alors qu'Alex Nevsky recevra la visite de Claude Poirier, engagé pour fumer la truite. Les recettes se portent donc très bien, même que le jeu a été vendu à 80 000 exemplaires. Au sujet de la parodie qui le disait vide et sans contenu au Bye Bye, Salvail dit l'avoir pris avec humour. Même qu'il recevra Simon Olivier Fecteau à En mode Salvail. Véronique Cloutier sera sa première invitée de l'année lundi soir prochain.