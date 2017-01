Le pire de la télé en 2016

(Montréal) CHRONIQUE / Que s'est-il fait de pire dans notre écran en 2016? Comme je le fais pour une sixième année sur mon blogue, permettez-moi de décerner mes prix Roger, librement inspirés des Gérard de la télévision sur Paris Première en France, et en référence à Roger Giguère des Tannants . Avertissement : c'est un peu méchant, à prendre avec une grosse dose de sarcasme. Et les Roger vont à...

L'émission de 2016 dont on souhaite le moins le retour

Célibataires et nus Québec. Mais ça coûte tellement pas cher de linge que ça va revenir.

L'émission dont on va s'ennuyer le moins

Ti-Mé Show. On aurait pu au moins remplacer ça par des reprises de Détect Inc. ou d'Adam et Ève.

Le prix «Défaite par K.-O.»

Les jeunes loups anéantie par Les pays d'en haut le lundi soir. La game est finie, Paula.

Le prix «Elle a trouvé son diplôme dans une boîte de Cracker Jack»

La haute fonctionnaire de Patrimoine Canadien qui pense que BazzoTV, c'était des variétés. Ben oui, pis Second regard s'adresse aux aveugles.

Le prix «Bronzée, musclée, des gros totons»

Loïc de Célibataires et nus qui décrit son type de fille. Inscris-toi à Occupation double mon homme.

Le prix «Personne se souvient qui a gagné»

Le combat des villes. Tsé l'affaire qui a remplacé Les chefs?

Le prix copié-collé «Gagnants à vie»

Le Gala Artis. Que j'en vois un dire que Charles Tisseyre est meilleur que mon Denis Lévesque.

Le prix «Bébé la la» patates en poudre

Gaétan Barrette, qui se plaint de ne pas être invité à Tout le monde en parle. Ça fait juste 46 fois qu'il y va.

Le prix «Mon égo passe pus dans porte»

L'«ingérable» Pierre Lapointe à Tout le monde en parle. Presque aussi bon que Stéréo pop.

Le prix «Parce qu'il faut que je pose des questions en plus?»

Marie-Claude Barrette qui rencontre Céline. René est parmi nous.