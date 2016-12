Julie choisit V pour Occupation double

(Montréal) CHRONIQUE / Julie et TVA, c'est bel et bien fini. En faisant revivre Occupation double à V, qu'elle produira dès octobre prochain, l'animatrice met un deuxième pied en dehors de TVA, qui semble la bouder depuis sa séparation d'avec Pierre Karl Péladeau. La démone regagne peu à peu sa liberté après être restée fidèle à ce réseau durant 20 ans.

On l'imaginait atterrir d'abord à Radio-Canada, où elle avait rencontré la direction dès l'hiver 2014, lors de sa première séparation. Mais c'est plutôt vers V qu'elle s'est tournée, la cachottière. Inutile de vous dire que les patrons de la boîte sont fiers de leur coup. Vice-président directeur et chef de l'exploitation chez Groupe V Média, Luc Doyon retrouve son enthousiasme du temps de Loft Story, son plus grand succès à TQS. Il prédit un «hit majeur» pour OD, et il a probablement raison. Pour la présenter aux journalistes, le président et chef de la direction Maxime Rémillard a sorti la photo de Julie d'une enveloppe comme on en voit dans l'émission.

Les mots Occupation double et raffinement dans la même phrase, ça fait étrange. Julie Snyder promet pourtant que pour sa renaissance à V, la version 2017 de la téléréalité «se raffinera», si on la compare avec celle des 10 années passées à TVA. J'ai toujours trouvé que cette compétition projetait une image dégradante des femmes et faisait passer les hommes pour des colons, en plus de massacrer la langue française. Bref, un exercice pitoyable de glorification du néant. Aucun plaisir à regarder ça. Et je doute qu'il y ait raffinement du concept, puisque c'est dans ses années les plus trash que l'émission a obtenu le plus de succès à TVA.

La production, composée majoritairement de femmes, se défend d'avoir engendré des ignorants, citant les noms de Maripier Morin, de la romancière JoÈve Dupuis et des blogueuses Lydiane et Sarah. Julie Snyder rappelle avec fierté qu'OD est un concept 100 % québécois, détenu par Productions J et dont le format a été vendu à Endemol France.