Les arts express

Pour sa 13e édition «porte-bonheur», le Festival du film de Saint-Séverin, en Beauce, a encore une fois réuni une belle affiche. Presque chaque projection, du 28 septembre au 1er octobre, sauf exception comme L'arrivée de Denis Villeneuve, se déroulera en présence du réalisateur ou d'un de ses acteurs. Pour le très beau C'est le coeur qui meurt en dernier, le cinéaste Alexis Durand-Breault sera accompagné de son actrice préférée, Sophie Lorain. On note aussi la présence du Beauceron Guillaume Cyr, qui présentera l'étonnant La nouvelle vie de Paul Sneijder, de Thomas Vincent, et son propre court métrage, Chinatown. L'église du village accueillera aussi le touchant Ma vie de courgette, César du meilleur film d'animation 2017, et le prenant 1:54 de Yan England, que certains pressentaient pour représenter le Canada aux Oscars. On peut obtenir plus de détails et consulter la programmation au festivalcineseverin.org Éric Moreault ***

Jon Snow et Ygritte vont se marier... dans la vraie vie

Agrandir Les acteurs Kit Harington et Rose Leslie ont annoncé leurs fiançailles mercredi. AP, Willy Sanjuan

En couple à la vie comme à l'écran : les acteurs du Trône de fer Kit Harington (Jon Snow dans la série) et Rose Leslie (Ygritte) ont annoncé mercredi leurs fiançailles dans le quotidien britannique The Times. Les deux Britanniques ont publié les bans de mariage dans un style inspiré du ton de la série. «Les fiançailles se déroulent entre Kit, plus jeune fils de David et Deborah Harington de Worcestershire, et Rose, fille de Sebastian et Candy Leslie de Aberdeenshire», est-il indiqué dans le journal. Les deux acteurs, âgés chacun de 30 ans, s'étaient rencontrés en Islande en 2012, sur le plateau du tournage de la série à succès. Ils n'avaient toutefois officialisé leur relation qu'en avril 2016 sur le tapis rouge des Laurence Olivier Awards, les récompenses du théâtre britannique. Dans la série, le personnage de Rose Leslie et celui d'Harington sont en couple à partir de la saison 2. Mais la mort d'Ygritte dans la saison 4 met un terme à cette relation amoureuse. AFP ***

Monica Bellucci récompensée au festival du film de San Sebastian

Agrandir L'actrice italienne Monica Bellucci a reçu mercredi le prix Donostia au festival du film de San Sebastian. AFP, Ander Gillenea