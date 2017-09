 La Fabrique culturelle: Gilles Vigneault et Michel Rivard en duo 

Le directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, a joué les entremetteurs pour réunir ces deux grands de la chanson québécoise. Le duo a interprété la chanson Entre musique et poésie et leur prestation a été projetée lors du spectacle-bénéfice Chanter plus fort que le feu, au profit du projet de reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge, détruit par les flammes le 15 août dernier. La Fabrique culturelle était là pour capter cette rencontre unique.