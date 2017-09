Arts express

Le lupus provoque d'importantes réactions inflammatoires et peut toucher de nombreux organes comme la peau, le coeur ou le rein et reste une maladie «très mal comprise», a estimé Selena Gomez, encourageant ses quelque 126 millions d'abonnés sur Instagram - un record - à visiter le site internet de l'organisation spécialisée Lupus Research Alliance. AFP

Selena Gomez avait à l'époque interrompu une tournée mondiale, expliquant avoir besoin de temps pour faire face aux effets secondaires du lupus comme l'anxiété, les crises d'angoisse et la dépression.

La jeune femme avait annoncé en 2015 souffrir d'un lupus, une maladie chronique dans laquelle le système immunitaire s'attaque aux tissus sains du corps et pour laquelle elle avait dû subir une chimiothérapie.

«Elle a fait pour moi le don et le sacrifice ultime en me donnant son rein. Je me sens incroyablement bénie. Je t'aime tellement ma soeur», a-t-elle ajouté.

Selena Gomez a aussi longuement remercié Francia Raisa, un actrice connue pour ses rôles dans la série La vie secrète d'une ado ordinaire sur la chaîne ABC et la comédie American Girls 3 .

«J'ai découvert que j'avais besoin d'une greffe de rein en raison de mon lupus et j'étais en convalescence. C'était ce que je devais faire pour ma santé», a-t-elle écrit.

Dans un message accompagnant la photo, Selena Gomez a voulu rassurer ses fans qui s'étaient étonnés de sa discrétion pendant l'été et de l'absence de promotion de ses plus récents titres, dont Bad Liar .

L'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez a annoncé jeudi avoir subi récemment une greffe de rein, dans le cadre d'un traitement pour son lupus, une maladie auto-immune chronique dont elle avait révélé souffrir en 2015.

L'écrivain américain Stephen King avait publié en 1987 Misery , roman glaçant racontant l'histoire d'un écrivain enlevé par une admiratrice qui le séquestre et le torture. L'histoire épouvantable se finissait bien pour l'écrivain. AFP

Née à Bruxelles, Amélie Nothomb est l'un des écrivains les plus populaires de France. Son dernier roman, Frappe-toi le coeur est un des livres de la rentrée littéraire qui se vend le mieux.

C'est sa présence samedi dans le hall de l'immeuble parisien où elle réside qui a poussé la romancière à porter plainte pour harcèlement. «Le fait d'être harcelée n'est pas agréable du tout, mais cela arrive à plein de gens connus», a dit l'auteure de Stupeur et tremblements , citée par son éditeur.

Ringo Starr, l'ancien batteur des mythiques Beatles, n'a plus grand-chose à prouver. Pourtant, à 77 ans, il s'apprête à sortir son 19e album solo, truffé de références nostalgiques à un passé glorieux dont il a souvent tenté de se distancer.

Ringo Starr s'est associé notamment à son ancien acolyte Paul McCartney pour produire ce nouvel album studio intitulé Give More Love, dans les bacs vendredi.

Les collaborations entre les deux seuls survivants des Fab Four suscitent toujours une grande frénésie médiatique. Cet album ne fait pas exception à la règle, alors qu'il s'agit de leur premier enregistrement commun depuis 2010.

«C'est bien quand nous sommes ensemble, parce que nous passons beaucoup de temps très intense, nous partageons beaucoup d'affection», a expliqué Ringo Starr dans une entrevue accordée à l'AFP jeudi.

«Pour moi, c'est juste un être humain incroyable, et aussi un bassiste incroyable», a-t-il ajouté, interrogé dans un hôtel de Londres.

Habillé d'un jean noir, d'un blouson aviateur et de lunettes de soleil noires, Ringo Starr affiche un air juvénile tandis qu'il salue en tendant le coude - il ne donne pas la main, par peur des microbes.

Le star n'oublie pas non plus de faire son signe fétiche, le V de la paix, index et majeur levés.

Give More Love, qui appelle à plus d'amour dans le monde, est une réminiscence du son des Beatles, avec toutefois des guitares plus denses.

À 77 ans, pas question pour Ringo Starr de raccrocher après la sortie de l'album. La star qui vit à Los Angeles se produira en public en octobre, avec huit dates dans un casino de Las Vegas, suivies d'une courte tournée aux États-Unis. AFP