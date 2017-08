Les arts express

L'équipe des arts

L'acteur Ed Skrein (Le trône de fer, Deadpool) a renoncé à un rôle dans Hellboy après une polémique accusant les producteurs de «blanchir» une fois de plus un rôle. Sa décision, annoncée lundi, était largement saluée dans la presse anglo-saxone mardi, alors qu'Hollywood est régulièrement critiqué pour faire interpréter à des vedettes blanches des rôles de personnages de couleur. Mike Mignola, le créateur de la bande dessinée dont est adaptée le film, a remercié le comédien britannique de 34 ans et l'acteur anglo-pakistanais Riz Ahmed l'a félicité. «La semaine dernière, j'ai annoncé que j'allais jouer le rôle du Major Ben Daimio dans le remake de Hellboy. J'ai accepté le rôle sans savoir que le personnage dans les bandes dessinées dont il est adapté était à moitié asiatique», a déclaré l'acteur sur Twitter. Prenant acte de la polémique et de ceux qui ont pu se sentir «blessés de manière compréhensible», le comédien ajoute «avoir décidé de renoncer au rôle pour qu'[un acteur] puisse être choisi de façon appropriée». AFP ***

Le problème d'infiltration tente une percée en Chine

Agrandir Sandra Dumaresq et Christian Bégin dans Le problème d'infiltration, de Robert Morin fournie par la production

Le film québécois Le problème d'infiltration, du réalisateur Robert Morin, tentera une percée en Chine. Séville International et la Coop Vidéo de Montréal ont annoncé par voie de communiqué mercredi que l'oeuvre avait été achetée par la société Lemon Tree pour son exploitation en Chine. Une bande-annonce et une affiche distinctes ont été créées afin de susciter l'intérêt des distributeurs éventuels et de favoriser les ventes internationales. Le problème d'infiltration, qui met en vedette Christian Bégin, Sandra Dumaresq, Guy Thauvette et William Monette, est arrivé en salle vendredi dernier. Il a été présenté en ouverture du 9e Festival de cinéma et d'art de Percé et sera présenté au Festival international du film de Vancouver, qui se tiendra du 28 septembre au 13 octobre. La Presse canadienne ***

Les célébrités sortent le porte-monnaie pour Harvey

Agrandir Sandra Bullock a donné un million de dollars à la Croix-Rouge américaine. Archives AP

Après Beyoncé et le rappeur Drake, de nombreuses célébrités ont annoncé leur intention de sortir le porte-monnaie pour les victimes de la tempête Harvey qui a dévasté une partie du Texas. Sandra Bullock, héroïne du film Gravité, qui a des maisons tant à Austin (Texas) qu'à La Nouvelle Orléans, a donné un million de dollars à la Croix Rouge américaine, selon l'organisation. «Je suis juste reconnaissante de pouvoir le faire», a déclaré Bullock dans un communiqué. Jennifer Lopez et son petit ami, la légende du baseball Alex Rodriguez, ont aussi répondu à l'appel du comédien en annonçant sur Instagram un don de 25 000 dollars chacun. «Voir ces images d'enfants et toutes les images, c'est vraiment terrible, nous voulons aider nous aussi», a écrit Lopez. Chris Brown, le chanteur de R&B célèbre pour ses déboires judiciaires, a indiqué à Hart qu'il donnait 100 000 dollars, en indiquant de façon vague que l'argent irait «à la population», mais pas à la Croix Rouge. Le chanteur de country Chris Young a également annoncé donner 100 000 dollars et invité ses fans à faire des dons. Le joueur de football, J.J. Watt, qui joue pour l'équipe des Texans de Houston, a lancé pour sa part un appel aux dons en ligne qui a connu un succès immédiat. Après avoir rapidement atteint son objectif initial de 500 000 dollars, il a relevé la barre à plusieurs reprises. Il avait atteint mercredi les 6 millions, pour un objectif désormais fixé à 10 millions. AFP ***

