Les arts express

L'équipe du spectacle musical Saturday Night Fever, tiré du film sorti en 1978 et dans lequel on retrouve la musique des Bee Gees, s'installe du 28 juin au 3 septembre au Théâtre Capitole. Nous savions déjà que le danseur et chorégraphe Nico Archambault incarnerait, comme dans la version européenne, le personnage de Tony, incarné au grand écran par John Travolta. L'interprète du personnage féminin de Stéphanie - Karen Lynn Gorney au cinéma - a été dévoilée hier. Il s'agit de la danseuse et chorégraphe Wynn Holmes, conjointe de Nico Archambault. Deux acteurs s'ajoutent également à la distribution. Pierrette Robitaille et Rémy Girard incarneront les parents de Tony, qu'on verra sur écran géant. En plus du couple vedette, 18 danseurs, chanteurs et comédiens monteront sur scène. Lisez notre entrevue avec Nico Archambault dans le cahier Arts Magazine publié vendredi. Daphné Bédard

***