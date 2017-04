Les arts express

L'équipe des arts

Le Boisé du Quai de Baie-Saint-Paul accueillera pour la troisième fois un spectacle de cirque équestre cet été. Présenté par la compagnie Ekasringa, Planète, quel cirque! abordera les questions du gaspillage et de la surconsommation sur un ton léger. Le spectacle, qui se déroulera du 25 juillet au 6 août, regroupera huit artistes, tout en gardant les animaux (six chevaux et poneys, un chien, un chat et des cochons) au coeur de la présentation. Plusieurs activités familiales, tels des ateliers d'initiation aux arts du cirque et du cinéma sous le chapiteau, sont également au programme. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site cirqueequestre.com. Daphné Bédard ***

Projection gratuite de 1987

Agrandir Jean-Carl Boucher et Laurent-Christophe de Ruelle personnifient Ricardo Trogi et Claude Boivin dans le film 1987. fournie par les films Séville

L'hilarant et solide 1987 de Ricardo Trogi sera présenté sur grand écran au Musée de la civilisation, ce mercredi, en présence des acteurs de cette comédie dramatique du réalisateur originaire de Québec : Jean-Carl Boucher, Laurent-Christophe de Ruelle, Pier-Luc Funk et Simon Pigeon discuteront avec le public à la fin de la séance. La projection gratuite débutera à 19h30. Le film qui relate les déboires du jeune Ricardo avant son bal de fin d'études dans la capitale. Cette présentation se déroule dans le cadre de la Journée du cinéma canadien 150 qui souligne le 150e anniversaire de fondation du pays. Près de 1700 activités seront tenues à travers le Canada pour mettre en valeur artistes, artisans et productions. Éric Moreault ***

