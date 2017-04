Nos moments forts

Cette victoire militaire a été présentée par plusieurs comme un «moment fondateur» pour le Canada. Avec une grande sensibilité, Desjardins la ramène à hauteur d'homme et près du coeur en rappelant que des milliers de soldats y ont péri ou ont été contraints de tuer sans le vouloir.

Avec un dernier album, L'existoire, paru il y a déjà six ans, les nouvelles compositions de Richard Desjardins se sont faites rares ces derniers temps. La parution de la pièce Vimy a eu de quoi réjouir ses fans depuis quelques jours.

Pendant des années, la salle avait accueilli des spectacles de toutes sortes, du blues de Duke Robillard au rock d'Angel Forrest, du jazz de John Pizzarelli à la chanson québécoise d'un Pierre Flynn en solo, sans oublier les artistes de la scène locale, comme Polémil Bazar et Andrée Watters ou les rassemblements engagés, notamment durant le Sommet des Amériques.

Petit pincement de coeur cette semaine en voyant le pic des démolisseurs à l'Autre caserne, dans Limoilou. Le bâtiment était fermé depuis 2004, or ces travaux viennent tourner définitivement la page.

Le Festival de Cannes est le moment béni de mon année cinématographique. Le dévoilement de la sélection officielle, qui a eu lieu à l'aurore jeudi, me procure un sentiment presque indescriptible d'anticipation, d'excitation et de joie pure quand les films choisis s'avèrent à la hauteur des attentes. Ce qui est le cas cette année.

Des valeurs sûres comme (Sophia) Coppola, Doillon, Haneke, Haynes et Ozon; des retours attendus comme ceux d'Hazavanicius, Zvyagintsev et Lanthimos et des réalisateurs montants comme Noah Baumbach. Mon coeur de cinéphile s'est mis à battre la chamade.

Et comme c'est une édition anniversaire, la 70e, il y a des petits cadeaux: David Lynch qui va dévoiler les deux premiers épisodes de la suite de Twin Peaks, une installation en réalité virtuelle d'Alejandro González Iñárritu, etc. Je serai présent du 17 au 28 mai pour vous faire vivre, comme si vous étiez, la grande fête du cinéma. Éric Moreault