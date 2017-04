Les arts express

Le guitariste américain J. Geils, dont le groupe portant son nom avait connu son apogée en 1981 avec son tube Centerfold, est décédé mardi à 71 ans, selon la police. John Warren Geils Jr. de son nom complet a été trouvé inconscient par les services d'urgence à son domicile de Groton dans le Massachusetts, a précisé la police dans un communiqué. Une enquête a été ouverte sur les causes de son décès. Le groupe J. Geils était apparu au milieu des années 60 avec un rock nourri de rhythm and blues à la façon des Stones. Figurant parmi les groupes américains les plus populaires des années 70, il est très prisé pour ses prestations scéniques. En 1982-1983, il avait assuré le lever de rideau d'une tournée européenne des Rolling Stones. La formation d'origine comprenait outre J. Geils (guitares), Peter Wolf (chant), Seth Justman (claviers), Dany Klein (basse), «Magic» Dick (de son vrai nom Richard Salwitz, harmonica) et Stephen Jo Bladd (batteur). Des tensions opposant Geils à Seth Justman et Peter Wolf, auteurs d'une grande partie de la musique du groupe, avaient conduit à sa dissolution peu après le succès de Centerfold. Retiré à Groton, J. Geils qui continuait de jouer occasionnellement du jazz et du blues, s'était ensuite découvert une passion pour la restauration de voitures de course. AFP

***