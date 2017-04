Sur le radar

Les Zoobombs s'arrêtent à Québec le 15 avril, au Scanner, dans le cadre de la tournée canadienne du Ice Cream & Dirt Tour pt.4 . La formation japonaise, pilotée par le chanteur et guitariste Don Matsuo, a fait sa marque au fil des ans avec ses performances énergiques et son rock qui puise ses influences dans les années 70. Les Zoobombs se produiront en compagnie du duo punk de Québec Oromocto Diamond, avec lequel ils ont déjà partagé la scène à Tokyo. Oromocto Diamond en profitera d'ailleurs pour lancer un simple. La soirée débute à 22h. Entrée : 10 $. Nicolas Houle

La danse irlandaise, très populaire à la fin des années 90 avec le spectacle Lord of the Dance, est toujours bien vivante. Pour la première fois au Canada, la troupe Celtic Legends de Connemara en Irlande s'amène chez nous vendredi au Capitole avec une représentation regroupant 14 danseurs et 5 musiciens sur scène. Énergie et musique enlevante au menu! Créée en 2001 par de jeunes danseurs, la troupe est présentement au coeur d'une tournée marquant les 15 ans de son existence. Celtic Legends s'est produite à 2000 reprises devant deux millions de spectateurs à ce jour. Daphné Bédard