Les arts express

Le batteur Louis Molino III, le chanteur Jon Anderson, le guitariste Trevor Rabin, le claviériste Rick Wakeman et le bassiste Lee Pomeroy formeront la version de Yes qui visitera Québec.

Une énième mouture de Yes transitera par Québec le 18 septembre. Ce groupe réunira le chanteur Jon Anderson, le guitariste Trevor Rabin, ainsi que le claviériste Rick Wakeman. On pourra les entendre au Grand théâtre, en compagnie du bassiste Lee Pomeroy et du batteur Louis Molino III. Le lendemain, ils se produiront à Montréal. Les billets, qui varient de 83$ à 138,50$ seront en vente le 13 avril à midi au www.evenko.ca. Cette formation est à ne pas confondre avec l'autre Yes, qui est également en tournée et qui réunit notamment les vétérans Steve Howe (guitare), Alan White (batterie) et Geoff Downes (claviers). Ce n'est pas la première fois que la grande famille de Yes se retrouve avec deux groupes qui défendent le répertoire, simultanément, mais c'est sans doute la première fois que les deux troupes décident de prendre le même nom, ce qui a de quoi semer la confusion. Nicolas Houle

La crème du FIFA

Pour une 21e année consécutive, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) accueille le meilleur du Festival international du film sur l'art (FIFA) à l'occasion de sa tournée internationale. De mercredi à dimanche, l'auditorium du pavillon Lassonde présente une sélection des films primés lors de la récente 35e édition du FIFA, à Montréal. Comme d'habitude, les thèmes abordés se distinguent par leur diversité : de la peinture à la performance, en passant par l'architecture et la danse, avec aussi des oeuvres à caractère social et politique. Dans les 14 films présentés, on note la présence d'un documentaire sur le peintre de génie qu'était Jérôme Bosch, un autre consacré à l'oeuvre audacieuse de Diego Velazquez ainsi qu'un portrait de la danseuse Trisha Brown. Le coût est de 10 $ par représentation, ou moins si on est membre du MNBAQ ou qu'on veut voir plusieurs films. Tous les détails : mnbaq.org Éric Moreault

Woodstock en Beauce dévoile ses derniers morceaux

La programmation de Woodstock en Beauce est désormais complète. La 23e présentation de l'événement, qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet, réunira notamment Angel Forrest, Jim Zeller et Carl Tremblay, Orloge Simard ainsi que Rymz pour sa journée du 30 juin. Le lendemain, on pourra entendre, entre autres, Pagliaro en duo, Kevin Parent, également en duo, Steve Hill en solo et Alaclair Ensemble. Une deuxième prévente est prévue du 18 avril au 12 juin 2017. On peut réserver son passeport pour les quatre jours de l'événement (35$), ainsi que son terrain de camping (également 35$) sur lepointdevente.com. À compter du 13 juin, ces montants grimperont à 40$. À noter que des tarifs journaliers sont également en vigueur, variant de 10$ à 20$, selon la journée. Nicolas Houle

Simple Plan de retour à Québec

Simple Plan s'apprête à revenir à Québec, cette fois pour célébrer les 15 ans de son premier album, No Pads, No Helmets... Just Balls. La formation montréalaise s'arrêtera au Capitole le 19 septembre, soit un peu plus de six mois après son passage au Centre Vidéotron. Pour l'occasion, toutes les chansons du populaire album, dont I'm Just A Kid, I'd Do Anything et Perfect seront interprétées, ainsi que d'autres incontournables du groupe. «Nous avons écrit cet album dans les sous-sols de nos parents à Montréal, l'avons enregistré à Toronto et avons fait nos premiers spectacles ici. Ce sera un moment très spécial de revenir chez nous et retrouver nos fans partout au pays», a fait savoir Simple Plan, par voie de communiqué. Courage My Love et Selfish Things se chargeront d'ouvrir les concerts lors de cette tournée, qui s'arrêtera aussi à Montréal le 18 septembre. Les billets seront en vente ce jeudi, 13 avril, dès 10h au www.simpleplan.com/tour. Nicolas Houle

Jason Mraz de retour en solo

Le chanteur Jason Mraz sera au Capitole, le 15 mai.